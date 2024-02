Venda de vacina cresce com alta da dengue | A TARDE

Nas primeiras semanas deste ano, o Brasil registrou um aumento significativo de 170% nos casos de dengue, totalizando 120.874 registros, em comparação com os 44.752 casos do mesmo período no ano anterior, de acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Saúde. É neste cenário que a venda da vacina da dengue na rede de farmácias Pague Menos aumentou 200% neste primeiro mês do ano. Na Bahia, ainda não há oferta de vacina para a doença nem pela iniciativa privada e nem pela rede pública.

Na rede SUS, o Ministério da Saúde foi responsável pela aquisição das vacinas que devem ser distribuídas para 115 municípios da Bahia. Ainda não foi informado quantas doses serão destinadas ao estado. O público prioritário neste primeiro momento será composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa que concentra o maior número de hospitalizações - de maneira proporcional - depois dos idosos. Para este último grupo a vacina não foi liberada pela Anvisa. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

A coordenadora de imunização da Bahia, Vânia Rebouças, reforça a importância da vacina, mas indica que ela ainda é uma coadjuvante no combate à dengue. “A vacina da dengue é muito segura, eficaz e representa, sim, um avanço no campo da imunização, tornando-se um passo necessário para a gente ampliar aqui as medidas integradas e efetivas para o controle da doença. Mas a principal medida de controle e prevenção da transmissão da dengue continua sendo o controle vetorial”, explica.

Alta na vacinação

Desde agosto de 2023, a rede de farmácias Pague Menos vende a vacina contra a dengue em suas unidades, mas foi agora em janeiro com a alta dos casos em todo o Brasil que o comércio dos imunizantes aumentou. Com um público que abrange dos 4 aos 60 anos de idade, o custo do imunizante e de sua aplicação é de R$ 363,00 e pode ser parcelado.

A gerente de vacinas da Pague Menos e Extrafarma, Monika Reis, comenta sobre a importância da vacina. “No mês de janeiro, notamos um aumento significativo na procura pela vacina Qdenga, refletindo um interesse crescente da população na prevenção da dengue. Como empresa, reafirmamos nosso compromisso em fortalecer nossa contribuição para a prevenção e controle da dengue no País, facilitando o acesso à imunização de alta qualidade”. A expectativa da rede de farmácias é de que até o fim do mês as vacinas devem ser vendidas na Bahia.