Após Twitter, Instagram e Facebook irão cobrar verificação de contas

Usuários que desejem ter uma conta verificada no Instagram ou Facebook terão que pagar pelo selo de verificação. O anúncio foi feito pelo bilionário Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa dona das duas redes sociais. A medida acompanha a decisão do também bilionário Elon Musk, que já havia anunciado o plano pago Twitter Blue.

"Bom dia e o anúncio de um novo produto: esta semana estamos lançando o Meta Verified - serviço de assinatura que permite que você verifique sua conta com uma identificação do governo, tenha um crachá azul, proteção extra contra contas que afirmam ser você e que permite acesso direto ao suporte ao cliente", escreveu Zuckerberg em sua conta no Facebook.



O pacote de assinatura para Instagram e Facebook, a ser lançado ainda esta semana, terá preços a partir de US$ 11,99 por mês na web ou US$ 14,99 por mês no sistema iOS da Apple e Android. O Meta Verified será lançado inicialmente na Austrália e na Nova Zelândia, com implementação gradual em outros países em seguida.