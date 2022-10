Déficit por profissionais de tecnologia cresce a partir da pandemia

O mercado de tecnologia está aquecido e segue em ascensão no Brasil. Até 2025, o país precisará de 797 mil profissionais da área, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). No entanto, o setor terá uma grande dificuldade para suprir a demanda projetada: a quantidade insuficiente de pessoas formadas em cursos de perfil tecnológico.



Esse empecilho também é evidenciado pelo relatório da Brascom. Segundo o levantamento, com apenas 53 mil pessoas formadas por ano na área de tecnologia e uma demanda média anual de 159 mil profissionais, o nicho tem déficit de talentos. Nesse contexto, a previsão é que de 2021 a 2025 haja uma carência anual de 106 mil especialistas, o que equivale a 530 mil pessoas em cinco anos.

Esses números, segundo o CEO e co-fundador da escola de tecnologia Trybe, Matheus Goyas, refletem o crescimento acelerado do setor de Tecnologias da informação e comunicação (TIC) na pandemia, fator que intensifica o déficit estrutural na formação de profissionais para esse mercado. Além disso, ele destaca outro motivo que faz com que as pessoas não busquem cursos nessa área.

“Apesar da transformação digital que as empresas têm vivido nos últimos anos, a maior parte das pessoas ainda estuda o que se estudava há 50 anos, o que também contribui com a falta de profissionais”, explica Matheus.

Nesse cenário, o co-fundador da Trybe diz que para superar o formação insuficiente na área em questão é necessário unir educação e tecnologia. “Precisamos formar com mais qualidade e rapidez pessoas preparadas para ocupar esse mercado. E por ‘preparadas’ eu quero dizer pessoas que tenham as ferramentas necessárias para entrar no setor de tecnologia e construir uma carreira de sucesso”, pontua o empresário..

Para ter êxito neste nicho, além da parte técnica, Matheus diz também que a habilidade de seguir aprendendo e se atualizando ao longo da carreira é fundamental. “Afinal, não são meses ou anos que ensinarão tudo que é necessário para uma carreira, principalmente em tecnologia. É preciso saber aprender a aprender”, afirma.

Experiência no setor

Engenheiro de software na Agilize, Vinicius França reconhece a necessidade de estar disposto a sempre aprender no universo da tecnologia, sobretudo porque a comunidade é bastante engajada no compartilhamento de conhecimento entre os participantes e o setor está em constante transformação. “Um dos pontos que pesa no dia a dia é a obrigação de estudar e se atualizar. A área de tecnologia é muito dinâmica e vai exigir esse esforço de você, pois todos os dias algo novo chega e algo que já existia evolui, exigindo assim que você sempre se adapte”, explica Vinicius.

Vinícius França, engenheiro de Software na Agilize | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Atuando na área desde novembro de 2021, o engenheiro de software, além de notar a necessidade de ter uma predisposição para buscar conhecimento no setor, percebe o desfalque profissional. “O mercado está muito aquecido, mas faltam profissionais para suprir a demanda, principalmente pessoas com mais tempo de mercado e mais experiência”, diz Vinicius.

A alta demanda e a pouca oferta de mão de obra é algo que afeta a Objetivo Sistemas, empresa de tecnologia que atua na criação se sistema para gestão e controle de empresas. Para o analista de comunicação, empresário e proprietário da marca, Fábio Araújo, 40, “infelizmente os profissionais não estão sendo entregues ao mercado em uma quantidade que atenda o setor. Com isso, temos uma grande escassez de profissionais e, por conta disso, os salários desses talentos são altamente valorizados, o que dificulta a manutenção e crescimento das empresas de tecnologia”.

Apesar disso, a Objetivo Sistemas está em processo de ascensão e pretende até o ano que vem dobrar o time. “Nós estamos com a necessidade de novos profissionais para a empresa. Inclusive, estamos contratando tanto pessoas para atuar no suporte como na programação, além de profissionais para exercer função no setor de gestão. De fato, a necessidade de talentos é uma realidade da nossa empresa”, afirma Fábio.

Assim como a Objetivo Sistema, diversas empresas do ramo da tecnologia tem buscado fortalecer a equipe. É o que tem percebido a desenvolvedora front-end júnior na Árvore, startup focada em educação e gamificação, Rebeca Santos. “Tem surgido cada vez mais vagas para trabalhar na área. E isso é muito em virtude da mudança que passamos durante o período da pandemia, que acelerou essa tendência de levar o comércio, as atividades e interações sociais, momentos de lazer e estudo, enfim, tudo para o universo digital”, explica Rebeca.

Mercado atrativo

Ter uma grande necessidade de mão de obra já é um atrativo e tanto do mundo da tecnologia, mas ele está longe de se resumir a isso. A possibilidade de desenvolver a criatividade é mais um fator que chama atenção nessa área. E o que explica Rebeca.

“O mais legal da tecnologia é essa possibilidade de fazer quase tudo. Você tem uma ideia e começa a pesquisar como realizar aquilo. Nessa busca, vê que alguém fez algo semelhante, então isso já é input que vai somando à sua ideia. Nesse processo, a pessoa vai perceber que tem muito conteúdo por aí esperando para ser descoberto, aprimorado, desconstruído e reconstruído”, esclarece a desenvolvedora front-end júnior.

Rebeca Santos, desenvolvedora Front-end Júnior na Árvore | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Nesse cenário, para quem procura um campo com inúmeras possibilidades de atuação e tem o desejo de aperfeiçoar a criatividade, o universo da tecnologia pode ser uma opção. Contudo, como em qualquer área, a preparação para conquistar o emprego é essencial. Por isso, buscar estratégias para se destacar é fundamental, de acordo com o CEO da QR Point e diretor de inovação da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH), Eduardo Lobo.

“Vejo que hoje as empresas exigem habilidades específicas em alguma tecnologia ou linguagem de programação. Nesse contexto, a pessoa pode buscar esse conhecimento específico através de uma oferta imensa de cursos fora da universidade. Isso já é um diferencial”, diz o especialista.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló