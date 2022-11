Facebook e Instagram começam a remover pedidos de intervenção militar

O Facebook e o Instagram começaram a remover publicações com pedido de intervenção militar. A informação foi divulgada pela Meta, que controla as plataformas. Segundo a empresa, a medida representa a interpretação de políticas que já existem.

Em nota, um porta-voz da Meta afirmou que a companhia tem acompanhado a situação no Brasil. "Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil e as conversas sobre esses eventos nas nossas plataformas, e começamos a remover pedidos para uma intervenção militar no Brasil no Facebook e Instagram".

Desde o anúncio da derrota do futuro ex-presidente Bolsonaro, apoiadores decidiram realizar o bloqueio de rodovias em todo o país.

Além de intervenção militar, houve ainda pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde então, o Tribunal Superior Eleitoral tem ordenado a derrubada de grupos também no Telegram, que pode reunir até 200 mil pessoas e tem sido o principal meio de organização das manifestações antidemocráticas.