Ford lança faróis que projetam informações na estrada

A Ford Europa acaba de lançar a tecnologia High Resolution Highlights. Esse recurso dará aos faróis dos carros e demais veículos da montadora a capacidade de mostrar na própria estrada algumas informações relevantes aos motoristas sem que eles precisem desviar sua atenção para outras telas do veículo, algo que hoje acontece apenas em veículos de segmento mais premium como o Mercedes-Benz Classe S.

Segundo a montadora, os faróis estarão conectados ao sistema de navegação do carro e passarão todas as informações diretamente na estrada. Será possível, por exemplo, saber se o clima vai mudar ou se a pista estará escorregadia no caminho percorrido, com o feixe de luz mostrando os sinais correspondentes.

Além disso, avisos como limite de velocidade, visibilidade do trajeto, tráfego à frente e até mesmo avarias do veículo podem ser mostradas diretamente no chão, com muita clareza. Além disso, será possível até medir a vaga de um estacionamento, já que as luzes vão se adaptar à largura do carro.

"O que começou como brincar com uma luz de projetor e uma parede em branco pode levar as tecnologias de iluminação a um nível totalmente novo", celebra o responsável pelo departamento de sistemas avançados de assistência ao motorista da Ford da Europa, Lars Junker. "Existe agora o potencial de fazer muito mais do que simplesmente iluminar a estrada à frente, para ajudar a reduzir o estresse envolvido na condução noturna. O motorista pode obter informações essenciais sem precisar tirar os olhos da estrada", finalizou.

A tecnologia High Resolution Highlights ainda está em testes e deve passar por processos de regulamentação para ser aprovada.