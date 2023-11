Google começa a testar respostas com inteligência artificial | A TARDE

O Google liberou nesta quarta-feira, 8, o Experiência de Pesquisa Generativa, recurso que exibe também respostas criadas com inteligência artificial (IA). O mecanismo ainda está em fase de testes, mas já está disponível no Search Labs, um novo meio de acessar recursos do buscador que estão em fase de testes.

Para usar o recurso, é preciso ativar o Search Labs através do link ou do ícone que passou a ser exibido no topo da busca, ao lado da opção de configurações. O recurso chegará ao app do buscador para Android e iOS nas próximas semanas.

O recurso funciona da seguinte forma: quando você escreve uma pergunta no Google, aparece um pequeno texto criado pela IA a partir das principais informações e links para se aprofundar. Em alguns casos, o resumo não é exibido, mas a busca dá a opção de "gerar informações gerais com tecnologia de IA".

Segundo o Google, as respostas serão retiradas de fontes públicas encontradas na internet. Ou seja, tudo o que pode ser "lido" e indexado pelos mecanismos de buscas poderá figurar nas respostas do robô.

No exemplo apresentado pela empresa, o texto recebe mais destaque, e os links dos sites aparecem em uma área secundária, como complemento. Os anúncios não sofrem alterações e continuarão no topo da página.