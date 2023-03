Instagram libera ferramenta 'Channels', recurso de chat de transmissão

Usuários do Instagram começaram a receber convites para participar de canais de transmissão. A ferramenta, anunciada em fevereiro, começou a ser implantada no Brasil e funciona como já acontece no Telegram: o usuário cria a ferramenta e somente ele pode enviar conteúdos aos participantes.

O primeiro canal de transmissão criado foi o Meta Channel, feito em fevereiro por Mark Zuckerberg, dono do Instagram, Facebook e WhatsApp. "Estamos começando a lançar os canais do Instagram - um novo recurso de transmissão de bate-papo. Estou começando este canal para compartilhar notícias e atualizações sobre todos os produtos e tecnologias que estamos construindo na Meta", escreveu.

Ele afirmou ainda que os canais sportam texto, imagens, enquetes, reações e, em breve, oferecer colaborações com participações especiais.

A interação com os fãs se dá através de reação aos conteúdos compartilhados. Em breve a ferramenta terá a possibilidade de coleta de perguntas para um AMA (Ask Me Anything - pergunte-me qualquer coisa, em tradução livre), onde seguidores podem fazer perguntas por meio de prompts.

Por enquanto, a novidade ainda não está disponível a todos os usuários com acesso à nova função, entretanto, o recurso deverá ser liberado gradualmente para toda a base. A princípio, somente criadores de conteúdo poderão usar a novidade.