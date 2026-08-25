Nokia lança celular básico com bateria de 40 dias e USB reverso
A HMD apresentou o Nokia 300 Charge, um celular básico focado em autonomia, com bateria de 3.700 mAh que dura até 40 dias em modo de espera
FOTO: Divulgação HMD
O aparelho possui um botão lateral chamado "Out", permitindo carregar outros dispositivos com uma potência de 10W através de sua porta USB-C
Voltado ao essencial, o modelo conta com tela de 2,4 polegadas, sistema S30+ e conectividade limitada a redes 2G
Lançado inicialmente nas Filipinas por cerca de R$ 240, o celular está disponível nas cores verde, preto e arenito, sem previsão para o Brasil