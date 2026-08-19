Samsung encerra atualização para 10 celulares: veja a lista de modelos
A Samsung definiu o fim do ciclo de suporte para 10 modelos da linha Galaxy. A decisão afeta smartphones e dobráveis lançados entre 2021 e 2023.
A empresa estabelece prazos para o envio de novas versões do sistema operacional Android e de pacotes de segurança. A lista contempla dispositivos das linhas S, A e Z.
FOTO: Dragos Condrea
O fim das atualizações de segurança expõe o software a vulnerabilidades. O sistema operacional deixa de receber correções para falhas descobertas após o encerramento do suporte.