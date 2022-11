Whatsapp começa a permitir uso de conta em mais de um celular

O Whatsapp começou a liberar que usuários conectem a mesma conta em mais de um smartphone. Os testes oficiais da empresa foram iniciados com a versão beta do Android.

A opção estará no menu, no item "Conectar um dispositivo". Assim como acontece com Whatsapp Web, será necessário escanear um QR Code.

O segundo aparelho terá acesso às mensagens da conta, mas haverá algumas limitações, a exemplo do catálogo de figurinhas, que não será importado.

Segundo o WABetaInfo, será possível conectar a conta em até quatro smartphones diferentes. A atualização está em teste e ainda não há data para o lançamento oficial da novidade.