Aeroporto de Salvador registra crescimento de voos para o verão 2024 | A TARDE

A temporada de verão é a mais aguardada para o setor de turismo da Bahia e, nesse contexto, o crescimento do movimento de voos e passageiros é esperado no Aeroporto Internacional de Salvador, administrado pela VINCI Airports.

A expectativa é pautada na análise dos dados em dezembro de 2023, período em que o Aeroporto Internacional de Salvador iniciou a temporada de verão com um crescimento de 26% no número de voos e de 38% no volume de passageiros internacionais.

Nesta terça-feira, 9, o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, esteve ao lado do CEO da VINCI Airports, Júlio Ribas, e do gerente de Marketing e Negócios Aéreos da VINCI Airports no Brasil, Marcus Campos, para apresentar dados que evidenciam o crescimento nos voos para salvador e a expectativa para a temporada do verão e o Carnaval.

"Faço questão de ressaltar a transversalidade da atividade turística e nós temos uma ação conjunta com a a VINCI, na captação de voos para o Estado da Bahia. A Bahia deu sorte de ter uma operadora com a competência internacional. Nós conseguimos reestabelecer conexões históricas como Lisboa e Buenos Aires. Conseguimos restabelecer a conexão com Madri. Desde o dia 2 de janeiro, temos um voo inédito entre Santiago (Chile) e Salvador, com escala em Montevidéu (Uruguai). Temos um voo inédito que nos liga a Varsóvia (Polônia) e nos dá conexão com o Leste Europeu", disse o secretário.



O gerente de Marketing e Negócios Aéreos da VINCI Airports fez questão de destacar o esforço realizado para promover a Bahia e trazer novos voos para o Estado.

"O significativo aumento na movimentação e na expansão das rotas do Aeroporto de Salvador durante a temporada de verão reflete diretamente o trabalho contínuo de promoção da Bahia. Este crescimento é especialmente notável no segmento internacional, evidenciando o interesse crescente de viajantes. É fruto do esforço conjunto em promover e destacar a atratividade que nosso estado tem, reforçando nosso compromisso em proporcionar uma experiência aeroportuária de excelência e fortalecer as conexões entre destinos nacionais e internacionais", declarou Marcus Campus,

Novos destinos

Na temporada de verão, a Bahia vai contar rotas sazonais para os passageiros. Destaca-se a presença de voos para Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São José do Rio Preto (SP) e Ribeirão Preto (SP). A Gol Airlines retomou suas operações de voos para Aracaju (SE), oferecendo seis viagens semanais.

A VINCI Airports destaca também que, desde o dia 2 de janeiro, os passageiros tiveram acesso direto a duas novas capitais sul-americanas: Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai, por meio da companhia aérea Sky Airline. O novo trecho também representa o retorno da ligação entre dois aeroportos da rede VINCI Airports: Salvador e Santiago. Os voos regulares operaram durante todo o ano, às terças, sextas e domingos.

Carnaval 2024

Entre a sexta-feira de Carnaval, 9, até a quarta-feira de cinzas, 14, o aeroporto deve ter um aumento no número de voos e assentos. De acordo com dados da concessionária, o número de voos cresceu 26% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a oferta de assentos aumentou 22%.

Os principais destinos no período são: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Recife (PE), Fortaleza (CE), Vitória (ES) e Buenos Aires (ARG). Ainda de acordo com os dados, os maiores incrementos por destino foram registrados em Vitória(+57%), Fortaleza (+39%), São Paulo (+36%), Recife (+35%) e Goiânia (+33%).

Esses números demonstram a força turística do Carnaval de Salvador. A cidade é um dos principais destinos carnavalescos do mundo e recebe milhares de turistas de todo Brasil e do exterior.