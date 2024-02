Bruno Monteiro sobre festa de Iemanjá: é um resumo da Bahia | A TARDE

Presente nas comemorações de Iemanjá, celebração que acontece nesta sexta-feira, 2, em Salvador, o Secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro destacou a importância do evento para a capital baiana e detalhou a homenagem ao Carnaval deste ano.

"É um resumo da Bahia, dessa unidade entre as manifestações religiosas, da fé do povo baiano, juntamente com a nossa diversidade cultural. Tudo aqui se entrelaça, tudo caminha junto e uma coisa dá sentido à outra, quando nós exaltamos tanto a cultura identitária, a nossa cultura ancestral, como nós estamos fazendo agora nessa homenagem aos 50 anos dos blocos afro como tema do nosso carnaval', explicou.

No ano passado, Salvador foi destacada pelas festas que fez em homenagem à africanidade e negritude. Questionado sobre o que a população soteropolitana pode esperar para 2024, o responsável pela pasta afirmou que haverá um aprofundamento dessas políticas.

"O que nós temos percebido, e o nosso trabalho tem sido nesse sentido, que quanto mais nós investimos na diversificação do fazer cultural mais pessoas, coletivos, municípios se sentem representadas e vem fazer parte. Dentro desse conjunto de ações. A [Lei] Paulo Gustavo é um exemplo disso", declarou.

A tradicional Festa de Iemanjá reúne milhares de moradores de Salvador e turistas, que depositam presentes e agradecem à Rainha do Mar.