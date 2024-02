Carnaval: Vacinação contra Covid-19 terá horário especial | A TARDE

A campanha de vacinação contra a Covid-19, com a parceria entre a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, terá horário especial no carnaval. Os dois órgãos estão oferecendo a imunização desde o dia 17 de janeiro e seguirá até o dia 6 de fevereiro.



No Carnaval, o serviço continuará em pontos turísticos de Salvador, em shoppings, na estação rodoviária e por meio de drive-thru no Shopping da Bahia e na Arena Fonte Nova com um horário diferenciado, das 8h às 22h.

Para ter acesso à dose da vacina bivalente contra a Covid-19 será necessário apresentar Cartão SUS, RG e caderneta de vacinação. Este imunizante é destinado ao público com 12 anos ou mais. A segunda dose da bivalente estará disponível para os grupos prioritários de idosos com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; imunossupressores com 12 anos ou mais – é necessário ter um intervalo de 6 meses desde a última dose.

Os demais públicos do grupo prioritário, à exemplo de trabalhadores da saúde ou pessoas com comorbidades devem respeitar o intervalo de 1 ano.