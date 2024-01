Entidades se unem para fazer um Réveillon mais sustentável | A TARDE

Pular sete ondinhas e vestir branco já são tradições da virada do ano, mas as praias lotadas de lixo após a festa e o consumo excessivo de álcool também são parte da rotina desta celebração. É por isso que famílias, grupos de amigos e organizações como a Limpurb e a Salvamar traçaram estratégias neste ano para promover um Réveillon mais sustentável, para o meio ambiente e para a coletividade.

A vendedora Luciana Maria Ferreira já organizou tudo para celebrar o Ano-Novo em família na Praia da Barra. Ela, o marido e o filho têm como tradição virar o ano na praia desde 2012 - ano em que se mudaram pra Salvador. “Pra gente é uma comemoração bem importante a virada do ano, porque temos sempre aquela esperança de que tudo vai melhorar. E, como somos uma família pequena, é importante estarmos no meio das pessoas, conversar e realizar essa troca”, conta Luciana.

O plano é sair mais cedo de casa para garantir um bom lugar na praia e evitar engarrafamento. Já na hora de voltar a ideia é esperar mais um pouco para driblar o tumulto. Acompanhados de petiscos e uma cervejinha, Luciana explica sua estratégia para começar o ano com pé direito de maneira sustentável. “Pretendo levar copos e pratos recicláveis, evitar usar vidros porque podem causar algum ferimento e depois recolher devidamente tudo que usamos. Vamos levar também os sacos de lixo para armazenar adequadamente o que formos descartar”. Ela confessa ficar incomodada com a quantidade de lixo espalhada na areia durante a festa.

E não é pra menos. No Ano-Novo de 2022, aproximadamente 482 toneladas de resíduos úmidos foram recolhidas em toda a cidade, conforme dados da Limpurb. Mesmo as praias menos badaladas costumam ter a paisagem do primeiro dia do ano povoada por plásticos, latas de bebidas, garrafas de espumante, ‘long’ ‘necks’, sendo a maioria objetos de vidro. Esses resíduos descartados de maneira incorreta têm um impacto direto nos oceanos e podem causar a contaminação e morte de animais marinhos, que, posteriormente, por meio do consumo, podem nos contaminar. Outro risco para a população é o corte causado por esses vidros.

Para o presidente da Limpurb, Omar Gordilho, “este é um hábito que precisa ser revisto por toda a população, desde os frequentadores rotineiros (moradores) aos frequentadores esporádicos (turistas), que necessitam adotar práticas mais sustentáveis e de cunho educacional, a exemplo de recolher o seu próprio ‘lixo’ e descartá-lo em local apropriado”. É com isso em mente que a química e professora, Idália Helena Estevam, que colidera o GEPAES (Grupo de Estudo e Pesquisa do Ambiente, Ecocidadania e Sustentabilidade) da Uneb, indica alguns cuidados que podem ser tomados para curtir a virada do ano de forma sustentável.

“Escolha produtos biodegradáveis e recicláveis como embalagens e copos de papel; mantenha boas práticas de consumo consciente tais como, evitar o uso de copos/taças de plástico e recipientes de vidro para evitar acidentes com material perfurocortante e leve para praia uma sacola para recolher seu próprio resíduo”. As praias possuem pontos de coleta de resíduos disponíveis que servem para o descarte adequado do lixo.

Pode até parecer que a ação individual é apenas uma gota num mar de tanta coisa, mas a professora Lirandina Gomes, geógrafa e também colíder do grupo Gepaes, ressalta que a luta pela sustentabilidade precisa ser coletiva. “O enfrentamento para reduzir os impactos ambientais negativos é uma tarefa conjunta que envolve indivíduos, coletividade, empresas e instituições de controle, fiscalização e conscientização”.

Salvar vidas

Mas não é só o lixo que requer cuidado. Apenas neste mês de dezembro - até o dia 25 - foram resgatados 74 banhistas de afogamento conforme dados do Salvamar. Com as festas de Réveillon e o consumo excessivo de álcool existe o risco de que o número dessas ocorrências aumente, por isso a Salvamar traçou medidas específicas para as festas de fim de ano. O contingente de agentes foi reforçado para o Festival da Virada e a instrução deles é de ficar atento com quem se aproxima do mar, ainda mais se a pessoa tiver ingerido bebidas alcoólicas. Dois pontos fixos da organização foram instalados na região da festa e a área da Boca do Rio ao Jardim de Alah está com plantão de 24 horas.

O secretário de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinôco, indica alguns pontos de atenção para quem vai virar o ano à beira mar. “É preciso atentar pra sinalização das bandeiras que deixamos nos pontos principais das praias, não permitir que a água ultrapasse a altura do joelho neste período noturno, não se aventurar no mar se tiver ingerido bebidas alcoólicas e identificar suas crianças com pulseiras”. Foram entregues aos responsáveis 200 crianças perdidas em 2023 conforme dados atualizados pela Salvamar até o dia 26 de dezembro. É justamente pensando em seus filhos que a dona de casa Isabella Souza planejou seu Réveillon.

“Tinha muita vontade de virar o ano na praia quando morava no Rio, mas não fui porque tinha medo. Com criança, tenho que pensar em um lugar seguro, no calor, no banheiro. É a primeira vez que vou passar o Ano-Novo fora de casa", compartilha. Ela escolheu o Cabana da Barra para viver os últimos momentos de 2023, porque o clube possui um espaço infantil para recreação. Mesmo assim, Isabela afirma que vai manter o cuidado redobrado com seus filhos. “Tem que ter bastante atenção. O mais importante nesses ambientes é deixar a criança identificada pela pulseira com o nome dela, o nome do responsável e um meio de contato. Vou levar meus filhos com roupas leves e bastante água também”.

Agora, preparados para um Réveillon sustentável só nos resta aproveitar os últimos momentos de 2023. A programação do Festival da Virada para hoje conta com nomes como: Lincoln, Xamã, Jorge & Mateus, Bell Marques, Ivete Sangalo, Simone Mendes, e Thiago Aquino. A previsão é de que o show de luzes terá 15 minutos de duração e quem fará a contagem regressiva para o fim do ano é a cantora Ivete Sangalo. Vai rolar a festa e um Ano Novo feliz para todos.