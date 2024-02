"Indelicadeza", diz Rosemberg sobre atitude de colegas da oposição | A TARDE

O líder do Governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT) não gostou nada da atitude da oposição em não comparecer na abertura dos trabalhos na casa, na tarde de quinta-feira, 1°.



Leia também

>> Jerônimo poupa oposição de críticas por ausência em cerimônia na Alba

>> Alba: Fabíola diz que oposição deveria ter ouvido mensagem de Jerônimo

"Ainda ontem a oposição acabou por uma decisão particular não comparecendo à abertura dos trabalhos. Na minha opinião, foi uma indelicadeza com o presidente Adolfo Menezes, uma vez que o evento era da Assembleia", disse o parlamentar em conversa com o Portal A TARDE durante a festa de Iemanjá, no Rio Vermelho.

Rosemberg ainda falou sobre sua manutenção na liderança do Governo. "Era um evento do governador e ele conversou comigo sobre continuar na liderança do governo. Eu me sinto lisonjeado por isso, e eu espero que a gente possa continuar dialogando com todos os deputados e deputadas da base do governo para que as votações sejam votações debatidas e consensuais internamente", continuou.