Iniciativa celebra prática regular de esporte na Lavagem do Bonfim | A TARDE

Inserida na tradicional Lavagem do Bonfim, a primeira edição da “Saúde em Movimento: Bonfim 2024” será realizada na próxima quinta-feira, 11. A medida acontece em parceria da Clínica IVA, com o Hospital da Obesidade e Peralva Assessoria Esportiva. O objetivo é reunir públicos diversos, em corridas de 12km, 10km, 6km e uma caminhada de 6km, para chamar atenção sobre a importância dessas modalidades como atividades físicas fundamentais para uma vida mais longeva e saudável.

A Lavagem do Bonfim reúne baianos e turistas anualmente em uma celebração religiosa com o propósito único de celebrar a fé ao Senhor do Bonfim. Diante deste cenário, o “Saúde em Movimento” quer enfatizar a promoção da saúde e qualidade de vida, incentivando a prática regular de atividades físicas.-

“Entendemos que a atividade física precisa ser estimulada sempre, em todos os vieses, e aliar o mote religioso e cultural a esse objetivo, que é o propósito dessa caminhada, fortalece esse incentivo. Convidamos pacientes nossos em tratamento de obesidade , colaboradores e profissionais de saúde, e eles marcarão presença”, destaca o Dr. Sérgio Braga, Diretor Médico do Hospital da Obesidade.

Percursos e Saídas

Serão duas modalidades em cinco saídas de pontos diferentes da cidade. A corrida de 12km terá largada no Farol da Barra, às 5h. Já a corrida de 10km terá saída às 5h15, do Largo da Vitória. A corrida e a caminhada de 6km sairão do Mercado Modelo, às 5h30. As atividades podem ser acompanhadas por todas as pessoas interessadas.

“Atividades como caminhadas e corridas melhoram a circulação pois estimulam a panturrilha, que é o nosso ‘coração’ da perna, a bomba que ajuda o sangue a retornar. Além disso, manter o fortalecimento muscular melhora o envelhecimento e reduz dores e limitações. O Bonfim tradicionalmente une fé e atividade física, e por isso escolhemos esse momento especial para essa confraternização de colegas, pacientes e colaboradores”, explica o Dr. João Pedro Carvalho, da Clínica IVA.