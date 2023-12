Ivete, Brown, Baiana e Ilê vão abrir Carnaval no Centro Histórico | A TARDE

O prefeito Bruno Reis anunciou, na tarde desta quarta-feira, 20, como será a abertura do Carnaval de Salvador em 2024. Segundo o gestor municipal, o início da folia momesca na capital baiana no próximo ano acontecerá na Praça Castro Alves, no Centro Histórico, e terá apresentações de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Baiana System e Ilê Aiyê.

Portanto, Ivete vai comandar a abertura da folia de Salvador pelo segundo ano consecutivo. Em fevereiro de 2023, Bruno Reis entregou a chave da cidade ao Rei Momo, Alan Nery, em uma cerimônia no Camarote Expresso 2222 em frente ao Farol da Barra.

Em seguida, a cantora puxou um bloco sem corda no circuito Barra-Ondina.