João Gomes se diverte com sósia em Salvador | A TARDE

Após um show que levantou a galera no Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, João Gomes conheceu e se divertiu com a presença do seu sósia baiano, o garçom Ado Silva.

"Trouxeram o original aqui. Seu pai já andou por Petrolina? Meu pai já andou por Salvador já", brincou o cantor pernambucano.

O sósia ainda revelou como faz sucesso pelos cantos de Salvador. "Rapaz, onde eu vou o povo me chama de João Gomes, então eu tive que fazer esse encontro", disse o fã.

Depois do show na capital, João Gomes ainda marcará presença para o público baiano em Porto Seguro, nesta noite de sábado, 30. O Virada Salvador também terá as apresentações de Pabllo Vittar, Leonardo, Vintage Culture, Claudia Leitte e Xanddy Harmonia.

A noite de festa vai trazer ainda outras atrações nos palcos Super Trio da Virada, Brisa Divas e Escalada Eletrônica. No Super Trio da Virada, a noite de sábado começa com Cortejo Afro, seguido de Chica Fé, A Dama e Fit Dance.

Já O Brisa Divas chega com Libre Ana, Cinara, Thathi, Nêssa e Maya, além de Vanessa Borges e Dai. No palco Escalada Eletrônica, a festa fica a cargo dos DJs Pedro Chamusca, Maluf, Nai Kiesi, Part. Tícia, Pivoman e Tsant.

O Festival Virada Salvador acontece entre os dias 28 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro.