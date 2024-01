Ju Moraes e Sambaiana comandam palco do Expresso 2222 | A TARDE

Acompanhada do projeto Sambaiana, Ju Moraes vai comandar a folia na 24ª edição do camarote Expresso 2222, entre os dias 09 e 13 de fevereiro.

Elas receberão os artistas no espaço montado no edifício Oceania, na Barra. Esta não é a primeira vez de Ju Moraes no espaço, mas será sua estreia como mestre de cerimônia.

Ela considera o camarote da família Gil um lugar de conexão da Bahia com o mundo.

"Passaram diversos artistas por esse palco ao longo dos anos. O Expresso é parte da história do Carnaval de Salvador e as nossas expectativas são as melhores possíveis", disse.

Ela conta que espera um 2024 de granes realizações, mas não imaginava algo tão grandioso.

"É uma realização muito grande. Fico muito feliz de ver o Sambaiana, um projeto que ajudei a construir, ganhando esse espaço. Gil para a gente é Deus, os sambas dele estão no nosso repertório e vai ser uma alegria compartilhar o palco com os artistas que estiverem lá".