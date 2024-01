Mari Fernandez: "Tenho um carinho muito grande pela Bahia" | A TARDE

Prestes a subir ao palco da Arena Daniela Mercury para o show no segundo dia do Festival Virada Salvador nesta sexta-feira, 29, Mari Fernandez afirmou que preparou uma apresentação especial para o evento.

Esta é a sua segunda participação no Festival. A cantora esteve no evento em dezembro de 2022, estreando no evento.

"Eu preparei um show especial pra galera que veio curtir o Festival Virada Salvador, é um festival maravilhoso, desde que eu vim ano passado, a primeira vez, eu fiquei encantada com toda a organização do evento. Eu tenho um carinho muito grande pela Bahia, então sempre preparo um show muito especial hoje não vai ser diferente", contou Mari.

Ela afirmou que atualizou o repertório e vai cantar algumas músicas novas, mas aposta que 'Agonia' será o destaque da noite.

"Estava bastante ansiosa por esse show, para cantar para a galera para ver como é que a música está em Salvador", contou.

Ela relembrou ainda o início da sua carreira e considera que foi abençoada.

"Eu acho que eu fui uma das artistas que foi privilegiada na pandemia através da internet, das redes sociais. A pandemia foi uma era que mostrou grandes novos artistas, porque a galera estava em casa, estava consumindo muito as plataformas, as redes sociais, e acabou que apareceu gramas artistas".

Na ocasião, ela afirmou que ficou surpresa com a repercussão do assunto. "Sobre minha bissexualidade eu não imaginava que fosse repercutir tanto, já que é algo tão natural".