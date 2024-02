Primeiro concurso de beleza gay do ano acontece nesse fim de semana | A TARDE

Criado em 2019 pelo produtor cultural Yorrann D’Lafé com o objetivo de eleger uma representante da Bahia para disputar o título nacional de Miss Brasil Gay, no Estado de São Paulo, o "Concurso Miss Bahia Glamour Gay" tem como missão ser um instrumento de divulgação e valorização da arte transformista, contribuindo para o fomento da cultura LGBT+ no estado.

Este ano o certame acontece no dia 27 de janeiro, as 18h, no Espaço Xisto Bahia, abrindo o calendário de eventos LGBT+ do estado, sendo o primeiro concurso de beleza gay do ano.



O evento contará com a presença da pernambucana Felipa Saha, atual Miss Brasil Diversidade, além de outras representações do mundo Miss e outras autoridades. Segundo Yorrann, o Miss Bahia Glamour Gay é um concurso de beleza gay, destinado para os atores transformistas do estado, a pessoa que for eleita no dia 27, irá disputar o "Miss Brasil Gay" que será realizado no mês de outubro, em São Paulo.

"O evento visa ser um instrumento para promoção e valorização da arte transformista, contribuindo para o fomento da cultura LGBT+ no Estado da Bahia, além de contribuir para o combate a discriminação e o pré conceito contra a população LGBT+ de Salvador" afirma o produtor.

Serviços Data: 27/01/2024 Horário: 18h Local: Espaço Xisto Bahia, Rua General Labatut, 27, complexo da Biblioteca Pública dos Barris