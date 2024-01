Saulo, Durval e Filhos de Jorge comandam 'Pranchão' na Fonte Nova | A TARDE

A Arena Fonte Nova se prepara para um encontro musical entre Saulo e Durval Lelys no 'Pranchão', que acontecerá no dia 06 de janeiro às 14h. O evento promete momentos inesquecíveis a bordo de um palco móvel que visa estreitar a relação entre artistas e público.

A abertura do show fica por conta da banda Filhos de Jorge, que devem aquecer a atmosfera para a jornada musical. Os ingressos, divididos em Pista e Barraca de Praia (Área VIP), estão à venda na TicketMaker e na sede da Oquei Entretenimento, produtora do evento, localizada no 3º Piso do Shopping da Bahia.

Ricardo Cal, sócio da Oquei, afirma que o Pranchão promete uma celebração única. "Repleta de ritmo, calor e momentos inesquecíveis. Não perca essa oportunidade de fazer parte desse espetáculo que marca o ápice do Verão baiano!".

SERVIÇO:

PRANCHÃO

- Com Saulo e Durval Lelys

Abertura: banda Filhos de Jorge

Data: 06 de janeiro (sábado)

Horário: 14h

Local: Arena Fonte Nova

Valores do 1º Lote:

PISTA: R$ 100,00 (1º Lote)

Vendas: Ticketmaker

BARRACA DE PRAIA (Área VIP):



Vendas: Sede da Oquei (Shopping da Bahia, 3º Piso)

Mais informações: Oquei – (71) 98354.3010 / (71) 99990-7759