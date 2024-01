Saulo faz show em prol do Martagão Gesteira na Concha | A TARDE

O cantor Saulo vai fazer uma apresentação mais do que especial na Concha Acústica (TCA) com 100% do lucro revertido em prol do Martagão Gesteira. O show acontece no dia 1º de fevereiro, a partir das 19h.

O evento, batizado de “Ensaio da Pipoca de Saulo”, contará com a participação especial do coral “Vozes da Vida”, composto por ex-pacientes do Hospital, que é referência em pediatria no Norte e Nordeste com atendimento exclusivamente pelo SUS.

Embaixador do setor de oncologia do Martagão há dez anos, Saulo demonstrou empolgação para o evento. “Alegria mais linda do coração, cantando na Concha para o Martagão. Só lembranças e glórias lindas. Espero ver toda a Pipoca reunida. Que assim seja”.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100 e podem ser adquiridos no Sympla.