Shopping de Salvador tem programação com pockets shows gratuitos | A TARDE

A estação mais querida pelos baianos terá uma programação especial e gratuita com a realização da 3ª edição do Viva o Verão Paralela. O evento acontece até 13 de fevereiro, no Shopping Paralela, que celebra seus 15 anos de operação em 2024. Na programação estão jogos interativos, shows de artistas locais, editoriais de moda, além de outras atividades culturais, gastronômicas e de lazer.

Os pocket shows, apresentados pela Rádio Salvador FM, ocorrem semanalmente a partir das 16h. Nesta terça-feira, 16, a atração será Thiago Aquino.

Para levar um pouco da 3ª edição do Viva o Verão Paralela para casa, o shopping promove ainda a ação "Compre, pague e ganhe" até 13 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. A cada R$ 200 em compras, mais R$ 20, o cliente recebe um balde de gelo personalizado com artes desenvolvidas pelas tatuadoras

Gabriela Droguett e Reka Bittencourt. Gabriel Araújo, gestor de Marketing, destaca: "Aqui nos sentimos completos, reunindo gastronomia, lazer, moda e cultura. A ideia é que o Paralela seja uma extensão de casa, onde nos sentimos à vontade e queremos estar".

Outra atração tradicional do Viva o Verão Paralela é o Paralela Folia, que ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro. O bailinho de Carnaval, liderado por Tio Paulinho há 13 anos, reúne toda a família, incluindo crianças e pets fantasiados. O clima de verão, festa e alegria no Shopping Paralela se estende até a véspera da Quarta-feira de Cinzas, marcando a despedida do Carnaval da Bahia por baianos e turistas.

O Viva o Verão Paralela tem patrocínio da Costa do Sauípe Resorts em parceria com a Quero Abadá e Feverê.





Serviços Viva o Verão Paralela

Onde: Shopping Paralela, praça de eventos 1, no piso L.

Quando: até 13/02/2024

Programação: pockets shows gratuitos, cenário instagramável, jogos interativos, gastronomia, brinde exclusivo, megaoperação de venda e entrega de abadás com a Quero Abadá, customização de fantasias, Paralela Folia e outras atrações.