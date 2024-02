Shopping promove atividades para crianças com TEA neste sábado | A TARDE

Neste sábado, 27 de janeiro, das 9h às 10h, o Salvador Shopping promoverá mais uma edição da Hora Silenciosa, cuja atração para criançada com Transtorno do Espectro Autista - TEA será o Parque Miraculous, localizado na Praça Central - Piso L1. Inspirado no famoso desenho homônimo protagonizado por Ladybug e Cat Noir, o parque promete encantar crianças de 2 a 15 anos.

Para ter acesso a diversão é preciso realizar inscrição prévia através do aplicativo Salvador Shopping. As vagas são limitadas.

Just Dance, basquete, desafio de argolas, piscina de esponja, jogo da memória, jogos em tablets, pula-pula, túnel de obstáculos e oficina de pintura são algumas das atividades disponíveis na atração. O Parque pode ser visitado até 18 de fevereiro, de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h. Os ingressos são vendidos no local e custam R$ 30 (20min) e R$ 50 (40min), será cobrado R$ 1 a cada minuto adicional. No período, as crianças com TEA possuem desconto de 50% no valor do ingresso. O público possui benefícios nos parques Villa Encantada (Piso G1) e Planeta Imaginário (Piso L1).

Na Hora Silenciosa, os ambientes têm os estímulos sonoros e visuais reduzidos durante a primeira hora de funcionamento do shopping, das 9h às 10h, sempre no último sábado de cada mês.





Serviços Hora Silenciosa no Parque Miraculous;

Local: Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping; Data: sábado, 27 de janeiro de 2024; Sessões: 9h e 9h30; Duração: 30 minutos cada sessão; Inscrições prévias através do aplicativo Salvador Shopping.