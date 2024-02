Show de Escandurras agita shopping nesta quarta | A TARDE

O Viva o Verão Paralela 2024 chega ao fim nesta semana com uma programação gratuita. A primeira atração da semana é a oficina de dicas de customização de fantasias e abadás com a loja Feverê. A ação será realizada nesta segunda-feira, 29, às 17h, na Praça de Eventos I ou Praça de Verão.

A festa continua nesta quarta-feira, 31, às 16h, com o pocket show de Filipe Escandurras. Ainda na programação do Viva o Verão estão a Ginástica do Bem da Humana Brasil e o Aulão Fitdance da Alpha, que vão ocorrer na próxima quinta-feira e sábado, 1º e 03/02, às 15h30 e 11h05, respectivamente.

Por fim, encerrando a programação, o Paralela Folia, que no próximo sábado e domingo (03 e 04/02) terá Tio Paulinho agitando a criançada. O Viva o Verão Paralela tem patrocínio da Costa do Sauípe Resorts, Quero Abadá, Universidade Católica do Salvador e Feverê.





Serviços |SERVIÇO| Viva o Verão Paralela Onde: Shopping Paralela, praça de eventos I, no piso 1. Quando: até 13/02/2024 Quanto: gratuito Programação: 29/01 (segunda-feira) às 17h: Dicas de customização com Feverê; 31/01 (quarta-feira) às 17h: Pocket show com Filipe Escandurras; 01/02 (quinta-feira) às 15h30: Ginástica do Bem com Humana Brasil; 03/02 (sábado) às 11h05: Aulão Fitdance com Alpha; 03 e 04/02 (sábado e domingo) às 16h: Paralela Folia com Tio Paulinho.