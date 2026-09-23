Duas cabeças, um único corpo e apenas 5,2 gramas. A combinação incomum chamou a atenção de veterinários de Massachusetts, nos Estados Unidos, que acompanharam de perto o desenvolvimento de uma tartaruga-diamante com bicefalia (rara anomalia do desenvolvimento).
O filhote foi encontrado pelo Santuário de Vida Selvagem da Baía de Wellfleet, mantido pela organização Mass Audubon, em um ninho protegido em Wellfleet, na região de Cape Cod. Após a descoberta, o animal esteve sob os cuidados do Cape Wildlife Center, em Barnstable.
Para a equipe, o caso é especialmente incomum: apenas outros dois exemplares de "tartarugas de duas cabeças" foram observados nos últimos cinco anos.
Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários