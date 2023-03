Abastecimento de água será interrompido em mais de 100 localidades

O fornecimento de água vai ser temporariamente interrompido na próxima segunda-feira, 13, em mais de 100 localidades de Salvador, RMS e municípios do interior da Bahia por conta de uma grande obra do governo do estado. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o fornecimento será afetado a partir das 8h. A previsão para a conclusão dos serviços para 0h da terça-feira, 14, quando será iniciada a retomada gradativa da distribuição de água na área afetada, com estimativa de plena regularização nas 48 horas seguintes.