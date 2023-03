Abastecimento de água será interrompido em mais de 100 localidades

O fornecimento de água vai ser temporariamente interrompido na próxima segunda-feira, 13, em mais de 100 localidades de Salvador, RMS e municípios do interior da Bahia por conta de uma grande obra do governo do estado. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o fornecimento será afetado a partir das 8h. A previsão para a conclusão dos serviços para 0h da terça-feira, 14, quando será iniciada a retomada gradativa da distribuição de água na área afetada, com estimativa de plena regularização nas 48 horas seguintes (Veja os locais afetados abaixo).

A obra servirá para interligar um trecho de quatro quilômetros de duplicação de adutora no sistema integrado de abastecimento (SIAA) de Salvador. Ao todo serão R$ 106 milhões em investimento. Essa é mais uma etapa da duplicação da adutora principal de água tratada – tubulação de grande porte responsável por transportar água da Estação de Tratamento (ETA) Principal, em Candeias, para grande parte de Salvador e alguns municípios da RMS e da região de Amélia Rodrigues.

De acordo com o presidente da Embasa, Leonardo Góes, a capacidade de transporte de água tratada será duplicada, principalmente na Grande Salvador. “A duplicação vai melhorar a capacidade de abastecimento com mais qualidade e menos interrupções, ao longo do tempo”, explicou.

A obra estruturante aumentará a confiabilidade do sistema, criando redundância, já que, em caso de vazamento em uma das tubulações no trecho duplicado, haverá a possibilidade de continuar abastecendo pela outra, implantada em paralelo.

“Além disso, a partir do momento que essa adutora estiver duplicada, será possível fazer esse tipo de serviço com metade da parada. Enquanto estiver sendo feito o procedimento em uma, a outra estará em funcionamento. Assim, poderemos fazer essas melhorias com menos impactos”, destacou Góes.

Interligação

O novo trecho será interligado na adutora existente em dois pontos: o primeiro ocorrerá próximo à Bahiafarma, em Simões Filho; e o segundo nas imediações do bairro da Palestina, em Salvador. No mesmo período, a Embasa executará também outros 46 serviços de manutenção preventiva na infraestrutura do sistema, mobilizando cerca de 355 profissionais.

A Embasa apontou que a interrupção não causará grandes impactos no acesso à água nos imóveis que contam com reservatório capaz de satisfazer a necessidade diária de consumo de seus ocupantes.

Localidades onde haverá interrupção:



Salvador – Aeroporto, Águas Claras, Alto da Terezinha, Alto do Cabrito, Alto do Coqueirinho, Arenoso, Arraial do Retiro, Bairro da Paz, Barreiras, Boa Viagem, Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata, Bom Juá, Bonfim, CAB, Cabula, Cabula VI, Cajazeiras, Calabetão, Calçada, Caminho de Areia, Campinas de Pirajá, Canabrava, Capelinha, Cassange, Castelo Branco, Colinas de Periperi, Coutos, Curuzu, Dom Avelar, Doron, Engomadeira, Fazenda Coutos, Fazenda Grande, Fazenda Grande do Retiro, Granjas Rurais Presidente Vargas, IAPI, Ilha Amarela, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Itacaranha, Itapuã, Jaguaripe I, Jardim Cajazeiras, Jardim Cruzeiro, Jardim das Margaridas, Jardim Nova Esperança, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Lobato, Mangueira, Marechal Rondon, Mares, Massaranduba, Mata Escura, Mirantes de Periperi, Monte Serrat, Moradas da Lagoa, Mussurunga, Narandiba, Nova Brasília, Nova Constituinte, Nova Esperança, Novo Horizonte, Novo Marotinho, Palestina, Paripe, Pau da Lima, Periperi, Pernambués, Pero Vaz, Piatã, Pirajá, Plataforma, Porto Seco Pirajá, Praia Grande, Resgate, Retiro, Ribeira, Rio Sena, Roma, Saboeiro, Santa Luzia, Santa Mônica, São Caetano, São Cristóvão, São Gonçalo, São João do Cabrito, São Marcos, São Rafael, São Thomé, Sete de Abril, Stella Maris, Sussuarana, Tancredo Neves, Trobogy, Uruguai, Vale dos Lagos, Valéria, Vila Canária e Vista Alegre.

Municípios da RMS – Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, Saubara, Camaçari (localidade de Busca Vida) e São Sebastião do Passé (localidade Maracangalha).

Municípios do interior – Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Terra Nova e Teodoro Sampaio.[

Recomendações

Durante o período de interrupção, recomenda-se o uso racional da água disponível no reservatório domiciliar ou armazenada para uso. Confira algumas dicas de economia de água:

- tome banhos mais curtos;

- deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes;

- deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

- lave a calçada ou o quintal em outro dia e lembre-se de usar uma vassoura e um balde com água, não a mangueira;

- dê preferência para lavar a roupa em outro dia ou use a lava-roupa apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

- antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar.