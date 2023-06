Campanha ‘Fique Sabendo’ chega ao São João da Bahia

Cerca de 1,5 milhão de baianos e turistas são esperados nas festas de São João em Salvador e no interior do Estado, segundo levantamento da Secretaria de Turismo da Bahia. São pessoas como a publicitária Yasmin Cardim, de 28 anos, que vai aproveitar os festejos da cidade de Amargosa, na região do Vale do Jiquiriçá. “Este ano, resolvi conhecer o São João de Amargosa”, conta. “É meu primeiro ano na cidade e vou com toda a família, estamos muito animados.”