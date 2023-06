Campanha ‘Fique Sabendo’ chega ao São João da Bahia

Cerca de 1,5 milhão de baianos e turistas são esperados nas festas de São João em Salvador e no interior do Estado, segundo levantamento da Secretaria de Turismo da Bahia. São pessoas como a publicitária Yasmin Cardim, de 28 anos, que vai aproveitar os festejos da cidade de Amargosa, na região do Vale do Jiquiriçá. “Este ano, resolvi conhecer o São João de Amargosa”, conta. “É meu primeiro ano na cidade e vou com toda a família, estamos muito animados.”

Como Yasmin, quem escolher passar o São João nos principais destinos festivos da Bahia vai ter acesso a um serviço adicional oferecido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab): o incentivo à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Segundo a Sesab, estão sendo investidos mais de R$ 3 milhões em um conjunto de ações que têm como intuito difundir a testagem rápida para detecção de ISTs e incentivar as formas de prevenção.

Chamada “Fique Sabendo”, a campanha, bastante conhecida no Carnaval de Salvador, é realizada em parceria com o Ministério da Saúde e chega ao São João visando a ampliar o acesso ao diagnóstico e à informação sobre a importância de prevenir e tratar com rapidez infecções como a do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), sífilis e hepatites, entre outras.

Serão instalados seis postos de testagem rápida, com toda infraestrutura e equipe multiprofissional, em cidades que vão receber um grande número de pessoas durante as festas de São João. Além disso, haverá distribuição de preservativos femininos e masculinos e de material educativo.

Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana explica que o diagnóstico tardio é um dos principais problemas quando se fala em ISTs. “Essa demora na detecção acaba comprometendo a qualidade de vida dessas pessoas, pois, sem o diagnóstico, o tratamento não é iniciado e, para algumas infecções, esse atraso pode resultar em um dano maior à saúde”, pontua. “Então, vamos focar na massificação da testagem para que cada vez mais pessoas possam ter acompanhamento adequado.”

Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana | Foto: Bárbara Silveira | Saúde GOVBA

Diagnósticos

Apesar de implementada há alguns anos, a campanha Fique Sabendo precisou ser intensificada após a pandemia da Covid-19. Dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado mostram que, nos últimos anos, a Bahia registrou um aumento no número de casos de sífilis e de hepatites B e C – índices que fizeram o estado acender o alerta para o crescimento das infecções no território baiano.

Em 2021, foram registrados 589 casos de hepatite B na Bahia, número que aumentou mais de 20% em 2022, saltando para 710. Os casos de sífilis tiveram um aumento de 14% no mesmo período. Os de hepatite C, de 10%.

Mais de 1 milhão de pessoas vivem com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no Brasil. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, somente em 2022 houve o registro de mais de 16,7 mil casos da infecção. Em 2021, 40,8 mil casos de HIV foram notificados no Brasil por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

“Nosso principal objetivo é quebrar o ciclo das ISTs como sífilis, HIV e hepatites”, explica a secretária. “Iniciamos esse projeto de intensificação no Carnaval, onde tivemos postos em Salvador e Porto Seguro e repetimos a estratégia durante a Micareta de Feira de Santana. Nessas etapas, encontramos de 1% a 2% de testes positivos, o que é a média da Bahia e também a nacional. O governo da Bahia, por meio da Sesab, tem reforçado a importância da testagem porque, quanto mais cedo diagnosticado, o tratamento é mais eficiente e também é possível proporcionar uma melhor qualidade de vida a essa pessoa.”

Coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão afirma que o cenário atual reforça a importância do diagnóstico precoce, que pode ser crucial para o sucesso do tratamento. “Por isso temos investido muito em locais com grande concentração popular, locais que reúnam a população que chamamos de sexualmente ativa”, informa. “Assim, conseguimos monitorar como está a ocorrência dessas infecções na população e captar essas pessoas para que sejam acompanhadas e tratadas.”

Eleuzina afirma que a estratégia é uma forma de ampliar o diagnóstico e de alcançar a meta de ter 95% da população testada para HIV. “Temos esse compromisso e, para isso, precisamos ampliar a testagem – e contamos com a ajuda da população nessa tarefa.”

Coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão | Foto: Bárbara Silveira | Saúde GOVBA

“É possível se cuidar e aproveitar”



Para atrair a população para os serviços oferecidos pela campanha Fique Sabendo, equipes treinadas vão realizar a abordagem dos transeuntes na região onde os estandes serão montados durante o São João, explicando a possibilidade de realização dos testes e os demais benefícios disponíveis nos locais.

A estratégia vem sendo aplicada desde o início de 2023 e tem garantido que pessoas como o pintor Jadson dos Santos, que aproveitou o intervalo dos trios no segundo dia da Micareta de Feira de Santana, realizem o teste e cuidem da saúde. “Achei uma iniciativa muito interessante”, comentou. “Quando conversei com o pessoal da abordagem, resolvi participar na mesma hora. O momento é de festa, mas dá pra se cuidar também. Não tem como perder essa oportunidade.”

O estudante Lucas Silva, de 23 anos, não ficou de fora e aproveitou para passar no estande montado na Avenida Milton Santos, durante o Carnaval de Salvador, para pegar o preservativo masculino e realizar a testagem. “Passei na frente e me chamou a atenção”, conta. “É bom ter uma estrutura dessas, fiz o exame, peguei o preservativo e deu tudo certo. A saúde precisa estar em primeiro lugar, se der pra cuidar e aproveitar a festa, melhor ainda.”

Juntas, segundo a Sesab, as ações realizadas nos cinco dias de Carnaval de Salvador, Porto Seguro e na Micareta de Feira de Santana totalizaram um montante de mais de 16 mil testagens feitas. “A população tem atendido ao nosso chamado e se conscientizado que é possível se cuidar e aproveitar Carnaval, micareta e demais festas”, acredita a secretária da Saúde, Roberta Santana. “Temos certeza que no São João não será diferente, precisamos desse apoio para conter o avanço das ISTs na Bahia e não temos dúvida que baianos e turistas vão entrar nessa corrente de prevenção”

| Foto: Leonardo Rattes | Saúde GOVBA

| Foto: Barbara Silveira | Saúde GOVBA

| Foto: Leonardo Rattes | Saúde GOVBA

| Foto: Leonardo Rattes | Saúde GOVBA

| Foto: Barbara Silveira | Saúde GOVBA

Positivados são encaminhados para tratamento

Nos estandes de testagem da campanha Fique Sabendo, além dos exames e das ações educativas, os pacientes que apresentam testes positivos para infecções também recebem o encaminhamento necessário para o tratamento e acompanhamento multidisciplinar.

Ao todo, 36 pessoas testadas nos postos montados durante o Carnaval e a Micareta de Feira de Santana receberam teste positivo para HIV. Outras 292 foram diagnosticadas com sífilis, 12 com hepatite C e 8 com hepatite B. Todas foram encaminhadas para acompanhamento médico na Atenção Especializada ou para o Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap), Unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso dos testes positivos, segundo a coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão, a informação é o principal caminho. “Não adianta testar por testar, é preciso assegurar para as pessoas que, em caso de resultado positivo, elas terão essa assistência”, destaca. “Então, os positivados já saem dos estandes com o agendamento para serem atendidos por uma equipe multiprofissional e com todo o direcionamento necessário.”

Serviços oferecidos nos postos de testagem:

- Teste rápido para detecção de HIV, sífilis, hepatites B e C

- Distribuição de preservativos femininos e masculinos

- Distribuição de gel lubrificante

- Orientação sobre profilaxia pré e pós-exposição