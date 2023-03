Mulheres baianas: passado e presente

Com uma história rica em lutas, cultura e ancestralidade, a Bahia também é lar de várias mulheres que se destacaram e conquistaram grandes espaços em meios majoritariamente ocupados por homens. É um território que reúne desde heroínas do passado, que lutaram pela liberdade e direitos das pessoas, até as atuais, que seguem na linha de frente em áreas como a saúde e segurança da mulher.