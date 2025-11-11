Famílias com pessoa idosa receberão auxílio que ultrapassa R$ 700

Iarla Queiroz

Novo projeto voltado à valorização dos cuidadores familiares vai oferecer R$ 759 por mês para familiares que cuidam de idosos em casa.

FOTO: Reprodução | Freepik

O benefício será pago diretamente na conta do cuidador cadastrado por um período de até 24 meses.

FOTO: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O lançamento oficial está marcado para o dia 24 de novembro de 2025.

FOTO: Divulgação | PMMG

Confira a matéria completa

CLIQUE AQUI
FOTO: Reprodução | Redes Sociais