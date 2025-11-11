Famílias com pessoa idosa receberão auxílio que ultrapassa R$ 700

Bolsa Cuidador Familiar: programa vai oferecer R$ 759 por mês - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O Governo do Paraná anunciou um novo projeto voltado à valorização dos cuidadores familiares. Batizado de Bolsa Cuidador Familiar, o programa vai oferecer R$ 759 por mês — o equivalente a meio salário mínimo — para familiares que cuidam de idosos em casa.

O lançamento oficial está marcado para o dia 24 de novembro de 2025, durante o evento Cuida Mais Paraná. Nesta primeira etapa, o programa será implantado em seis municípios-piloto: Toledo, Cianorte, Guarapuava, Irati, Palmeira e Ponta Grossa.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apoio a quem dedica tempo e afeto

A ação faz parte do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa e tem como principal meta reconhecer o trabalho dos cuidadores, que muitas vezes precisam deixar o emprego para se dedicar integralmente aos familiares.

O benefício será pago diretamente na conta do cuidador cadastrado por um período de até 24 meses.

Para participar, é preciso:

Ter mais de 18 anos;

Residir na mesma cidade que o idoso assistido;

Estar com o CadÚnico atualizado;

E pertencer a uma família com renda mensal de até um salário mínimo per capita.

Cadastro e início dos pagamentos

A implantação do programa será gradual, com o início dos pagamentos previsto após o lançamento da plataforma de cadastro, programada para 2026.

O sistema permitirá que cuidadores e idosos sejam acompanhados por núcleos municipais, em uma atuação conjunta das áreas de assistência social e saúde.

Esses núcleos terão a missão de garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa e que o cuidado dentro das casas se traduza em mais qualidade de vida para os idosos.

Critérios e acompanhamento dos beneficiários

Para receber a bolsa, o cuidador precisa ter um Cadastro Estadual atualizado e atender aos critérios de renda e idade.

Já os idosos devem comprovar fragilidade clínica, estar cadastrados no Sistema de Informação da Pessoa Idosa do Paraná e não viver em instituições de longa permanência.

O benefício poderá ser suspenso ou encerrado em casos de falecimento, desistência ou negligência no cuidado.

O Bolsa Cuidador Familiar representa um passo importante na valorização do cuidado como política pública, reconhecendo o papel essencial das famílias que dedicam tempo, paciência e afeto a quem mais precisa.