Moraes já definiu onde Bolsonaro cumprirá pena, dizem aliados

Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha” - Foto: Sergio Lima/AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já teria definido o local onde pretende que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra eventual pena, segundo relatos feitos a aliados.

Conforme pessoas próximas a Moraes ao Metrópoles, o ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”.

Trata-se do mesmo local em que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres ficou preso preventivamente durante quatro meses, por ordem de Moraes, no âmbito do inquérito da trama golpista.

Como revelou o Metrópoles, na coluna Grande Angular, Moraes enviou sua chefe de gabinete para vistoriar as instalações do presídio da Papuda dias antes de a Primeira Turma do STF julgar os embargos de declaração apresentados por Bolsonaro.

A auxiliar do ministro visitou três áreas dentro do Complexo da Papuda que poderiam receber o ex-presidente. Entre os locais avaliados estão a Papudinha e o bloco de segurança máxima, onde já ficaram detidos presos de notoriedade pública.

Entre aliados de Jair Bolsonaro, a expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes mantenha o ex-presidente na Papuda por apenas algumas semanas e, em seguida, volte a conceder o benefício da prisão domiciliar.