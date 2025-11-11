Menu
POLÍTICA

Moraes já definiu onde Bolsonaro cumprirá pena, dizem aliados

Ministro do STF pretende enviar o ex-presidente à “Papudinha”

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 11:41 h | Atualizada em 11/11/2025 - 11:53
Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”
-

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já teria definido o local onde pretende que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra eventual pena, segundo relatos feitos a aliados.

Conforme pessoas próximas a Moraes ao Metrópoles, o ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”.

Motta vai tentar votar PL Antifacção na Câmara mesmo sem acordo
Agora é lei! Filmes em Salvador terão que começar na hora marcada
STF decide destino dos 'kids preto' que planejaram matar Lula e Moraes

Trata-se do mesmo local em que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres ficou preso preventivamente durante quatro meses, por ordem de Moraes, no âmbito do inquérito da trama golpista.

Como revelou o Metrópoles, na coluna Grande Angular, Moraes enviou sua chefe de gabinete para vistoriar as instalações do presídio da Papuda dias antes de a Primeira Turma do STF julgar os embargos de declaração apresentados por Bolsonaro.

A auxiliar do ministro visitou três áreas dentro do Complexo da Papuda que poderiam receber o ex-presidente. Entre os locais avaliados estão a Papudinha e o bloco de segurança máxima, onde já ficaram detidos presos de notoriedade pública.

Entre aliados de Jair Bolsonaro, a expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes mantenha o ex-presidente na Papuda por apenas algumas semanas e, em seguida, volte a conceder o benefício da prisão domiciliar.

