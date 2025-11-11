BAHIA
Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros estados
Oportunidades são para modelos presenciais, híbridos e remotos
Por Victoria Isabel
A GOL Linhas Aéreas está com mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em mais 23 estados do Brasil, abrangendo diferentes áreas e níveis de experiência. A companhia busca profissionais para atuar em modelos presenciais, híbridos e remotos.
Cargos
As vagas de emprego na GOL vão desde cargos administrativos, operacionais e comerciais. Entre elas estão almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais.
Benefícios das vagas
Quem ingressar na GOL contará com um pacote de benefícios, que inclui:
- Plano de saúde e odontológico,
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Auxílio-transporte
- Seguro de vida
- Participação nos lucros e resultados (PLR)
Além disso, as vagas de emprego na GOL também oferecem programas de bem-estar, como Gympass e TotalPass, além de folga no dia do aniversário e convênios com empresas parceiras.
Como se candidatar
Os interessados das vagas de emprego na GOL devem acessar o site ofical, escolher a vaga desejada e se inscrever gratuitamente. As oportunidades ficarão disponíveis até o preenchimento das posições.
Lista de cidades
As novas contratações estão distribuídas por diversos estados e cidades, como:
- São Paulo (SP)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Distrito Federal (DF)
- Pernambuco (PE)
- Minas Gerais (MG)
- Bahia (BA)
- Salvador (BA)
- Lagoa Santa (MG)
- Curitiba (PR)
- Guarulhos (SP)
- Florianópolis (SC)
- Fortaleza (CE)
- Rio Largo (AL)
- Aracaju (SE)
- Belém (PA)
- Boa Vista (RR)
- Campina Grande (PB)
- Parauapebas (PA)
- Chapecó (SC)
- Confins (MG)
- Cruzeiro do Sul (AC)
- Várzea Grande (MT)
- São José dos Pinhais (PR)
- Foz do Iguaçu (PR)
- Goiânia (GO)
- Ilhéus (BA)
- Juazeiro do Norte (CE)
- Bayeux (PB)
- Joinville (SC)
- Londrina (PR)
- Macapá (AP)
- Manaus (AM)
- São Gonçalo do Amarante (RN)
- Navegantes (SC)
- Porto Alegre (RS)
- Porto Seguro (BA)
- Recife (PE)
- Senador Guiomard (AC)
- Rio Branco (AC)
- Vitória (ES)
- Goianá (MG).
