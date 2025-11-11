Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Contratados contarão com um pacote de benefícios - Foto: Reprodução

A GOL Linhas Aéreas está com mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em mais 23 estados do Brasil, abrangendo diferentes áreas e níveis de experiência. A companhia busca profissionais para atuar em modelos presenciais, híbridos e remotos.

Cargos

As vagas de emprego na GOL vão desde cargos administrativos, operacionais e comerciais. Entre elas estão almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais.

Benefícios das vagas

Quem ingressar na GOL contará com um pacote de benefícios, que inclui:

Plano de saúde e odontológico,

Vale-alimentação

Vale-refeição

Auxílio-transporte

Seguro de vida

Participação nos lucros e resultados (PLR)

Além disso, as vagas de emprego na GOL também oferecem programas de bem-estar, como Gympass e TotalPass, além de folga no dia do aniversário e convênios com empresas parceiras.

Como se candidatar

Os interessados das vagas de emprego na GOL devem acessar o site ofical, escolher a vaga desejada e se inscrever gratuitamente. As oportunidades ficarão disponíveis até o preenchimento das posições.

Lista de cidades

As novas contratações estão distribuídas por diversos estados e cidades, como: