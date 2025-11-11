Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Oportunidades são para modelos presenciais, híbridos e remotos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/11/2025 - 12:29 h
Contratados contarão com um pacote de benefícios
Contratados contarão com um pacote de benefícios -

A GOL Linhas Aéreas está com mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em mais 23 estados do Brasil, abrangendo diferentes áreas e níveis de experiência. A companhia busca profissionais para atuar em modelos presenciais, híbridos e remotos.

Cargos

As vagas de emprego na GOL vão desde cargos administrativos, operacionais e comerciais. Entre elas estão almoxarife, analista administrativo sênior, analista comercial internacional, agente comercial, auxiliar técnico e assistente de serviços gerais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Benefícios das vagas

Quem ingressar na GOL contará com um pacote de benefícios, que inclui:

  • Plano de saúde e odontológico,
  • Vale-alimentação
  • Vale-refeição
  • Auxílio-transporte
  • Seguro de vida
  • Participação nos lucros e resultados (PLR)

Além disso, as vagas de emprego na GOL também oferecem programas de bem-estar, como Gympass e TotalPass, além de folga no dia do aniversário e convênios com empresas parceiras.

Leia Também:

Concurso AFT divulga vagas na Bahia e oferece mais de 30 oportunidades
Gratuitas! Senai abre mais de 100 vagas em cursos na Bahia
MC Donald's oferece mais de 400 vagas para neurodivergentes e PcD's

Como se candidatar

Os interessados das vagas de emprego na GOL devem acessar o site ofical, escolher a vaga desejada e se inscrever gratuitamente. As oportunidades ficarão disponíveis até o preenchimento das posições.

Lista de cidades

As novas contratações estão distribuídas por diversos estados e cidades, como:

  • São Paulo (SP)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Distrito Federal (DF)
  • Pernambuco (PE)
  • Minas Gerais (MG)
  • Bahia (BA)
  • Salvador (BA)
  • Lagoa Santa (MG)
  • Curitiba (PR)
  • Guarulhos (SP)
  • Florianópolis (SC)
  • Fortaleza (CE)
  • Rio Largo (AL)
  • Aracaju (SE)
  • Belém (PA)
  • Boa Vista (RR)
  • Campina Grande (PB)
  • Parauapebas (PA)
  • Chapecó (SC)
  • Confins (MG)
  • Cruzeiro do Sul (AC)
  • Várzea Grande (MT)
  • São José dos Pinhais (PR)
  • Foz do Iguaçu (PR)
  • Goiânia (GO)
  • Ilhéus (BA)
  • Juazeiro do Norte (CE)
  • Bayeux (PB)
  • Joinville (SC)
  • Londrina (PR)
  • Macapá (AP)
  • Manaus (AM)
  • São Gonçalo do Amarante (RN)
  • Navegantes (SC)
  • Porto Alegre (RS)
  • Porto Seguro (BA)
  • Recife (PE)
  • Senador Guiomard (AC)
  • Rio Branco (AC)
  • Vitória (ES)
  • Goianá (MG).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Benefícios candidatura emprego gol linhas aéreas oportunidades Vagas abertas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Contratados contarão com um pacote de benefícios
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Contratados contarão com um pacote de benefícios
Play

Vídeo: incêndio em feira popular deixa três pessoas feridas na Bahia

Contratados contarão com um pacote de benefícios
Play

Água da chuva invade casas em Lauro de Freitas e desespera moradores

Contratados contarão com um pacote de benefícios
Play

Caos: chuva forte deixa Lauro de Freitas paralisada e carros submersos

x