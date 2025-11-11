Leilão de R$ 280 milhões é cancelado em escândalo com pai de santo

A licitação havia sido vencida pela ONG CPM Intercab - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os Correios cancelaram a venda de um terreno avaliado em R$ 280 milhões, em Brasília, após a empresa vencedora da licitação emitir um cheque sem fundos. O imóvel, com mais de 200 mil metros quadrados, abrigava a antiga Universidade Corporativa da estatal.

De acordo com a companhia, o pagamento via cheque estava previsto nas regras do edital, mas irregularidades foram detectadas durante uma checagem posterior, o que levou à anulação do processo e à desistência da parte compradora.

A licitação havia sido vencida pela ONG CPM Intercab, única participante do certame, registrada em nome de Jorge da Silveira, conhecido como Pai Jorge de Oxóssi, que mantém um terreiro em Ceilândia (DF).

Segundo o Estadão, o religioso afirmou desconhecer qualquer problema na compra e disse ter confiado em uma frequentadora de seu terreiro, que prometeu apoiá-lo financeiramente no projeto de criar uma instituição de ensino voltada às religiões de matriz africana. Essa mulher, porém, teria mandado de prisão em aberto por aplicar golpes relacionados à venda irregular de terrenos.

Os Correios confirmaram que a ONG desistiu formalmente do negócio em setembro e tentou reaver o cheque, que já havia sido devolvido sem compensação. A estatal informou que abrirá novo processo de licitação para vender o imóvel, e Pai Jorge declarou ter interesse em participar novamente, desta vez com recursos de outras fontes.