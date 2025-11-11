Minha Casa, Minha Vida: Governo decide aumentar valor de imóveis
Redação
A proposta do governo para ampliar o valor máximo dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida foi aprovada.
FOTO: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde
A mudança traz benefícios às famílias com renda bruta de até R$ 4,7 mil por mês e estão nas faixas 1 e 2 do programa.
FOTO: Matheus Landim/GOVBA
Com a nova regra, o teto dos imóveis sobe de R$ 264 mil para até R$ 275 mil, a depender do tamanho do município.
FOTO: Joá Souza/ Ag. A TARDE
Para conferir os valores exatos e outras informações, confira a matéria completa.
CLIQUE AQUI
FOTO: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE