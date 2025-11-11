POLÍTICA
Minha Casa, Minha Vida: Governo decide aumentar valor de imóveis
Medida amplia acesso à moradia para famílias de baixa renda
Por Redação
Foi aprovado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta terça-feira, 11, a proposta do governo para ampliar o valor máximo dos imóveis financiados no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
A mudança traz benefícios às famílias com renda bruta de até R$ 4,7 mil por mês e estão nas faixas 1 e 2 do programa. O objetivo da medida é acompanhar o aumento dos custos da construção civil e ampliar o acesso à moradia popular.
Com a nova regra, o teto dos imóveis sobe de R$ 264 mil para até R$ 275 mil, a depender do tamanho do município.
Veja como ficam os valores:
- Grandes metrópoles (acima de 750 mil habitantes): de R$ 264 mil para R$ 275 mil;
- Metrópoles de médio porte (entre 100 mil e 300 mil habitantes): de R$ 225 mil para R$ 240 mil;
- Capitais regionais: de R$ 220 mil para R$ 235 mil.
De acordo com o Ministério das Cidades, o reajuste considera o aumento dos preços dos materiais de construção e visa dar mais fôlego ao setor habitacional, além de permitir que mais famílias possam fazer parte do programa.
A decisão integra um conjunto de medidas de estímulo à habitação popular, mas é distinta das ações voltadas à classe média.
