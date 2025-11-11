Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Minha Casa, Minha Vida: Governo decide aumentar valor de imóveis

Medida amplia acesso à moradia para famílias de baixa renda

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 12:44 h
Imóvel do Minha Casa Minha Vida (ilustração)
Imóvel do Minha Casa Minha Vida (ilustração) -

Foi aprovado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta terça-feira, 11, a proposta do governo para ampliar o valor máximo dos imóveis financiados no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

A mudança traz benefícios às famílias com renda bruta de até R$ 4,7 mil por mês e estão nas faixas 1 e 2 do programa. O objetivo da medida é acompanhar o aumento dos custos da construção civil e ampliar o acesso à moradia popular.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Reforma Casa Brasil: saiba como conseguir crédito para sua obra
Programa Minha Casa, Minha Vida abre inscrições em Salvador
Minha casa, Minha Vida: governo toma decisão que beneficia soteropolitanos

Com a nova regra, o teto dos imóveis sobe de R$ 264 mil para até R$ 275 mil, a depender do tamanho do município.

Veja como ficam os valores:

  • Grandes metrópoles (acima de 750 mil habitantes): de R$ 264 mil para R$ 275 mil;
  • Metrópoles de médio porte (entre 100 mil e 300 mil habitantes): de R$ 225 mil para R$ 240 mil;
  • Capitais regionais: de R$ 220 mil para R$ 235 mil.

De acordo com o Ministério das Cidades, o reajuste considera o aumento dos preços dos materiais de construção e visa dar mais fôlego ao setor habitacional, além de permitir que mais famílias possam fazer parte do programa.

A decisão integra um conjunto de medidas de estímulo à habitação popular, mas é distinta das ações voltadas à classe média.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governo federal imóveis Minha Casa Minha Vida Valor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imóvel do Minha Casa Minha Vida (ilustração)
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Imóvel do Minha Casa Minha Vida (ilustração)
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Imóvel do Minha Casa Minha Vida (ilustração)
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Imóvel do Minha Casa Minha Vida (ilustração)
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x