Minha casa, Minha Vida: governo toma decisão que beneficia soteropolitanos

Governo do Brasil disponibiliza lote para construção de moradias para o Minha Casa Minha Vida - Foto: Divulgação

O governo brasileiro efetivou a doação de um imóvel da União para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) localizado em Salvador. A iniciativa, que acontece em parceria com o Governo da Bahia, vai beneficiar aproximadamente 50 famílias de baixa renda a conseguirem ter acesso a uma moradia digna.

A medida correu no âmbito da Linha de Ação 1 do Programa Imóvel da Gente, que visa destinar imóveis da União para habitação de interesse social.

Onde o imóvel está localizado?

O imóvel está localizado na Rua Capistrano de Abreu, nº 107, no bairro Água de Meninos, em Salvador (BA) e vai servir para implantação do Empreendimento Residencial Vila Capistrano, vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida FAR (MCMV-FAR)

O imóvel abrange uma área urbana que é classificada como terreno de marinha e acrescido de marinha, situado em uma região com estrutura adequada para a moradia.

Minha Casa, Minha Vida FAR

O Empreendimento Residencial Vila Capistrano vai ser implementado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), linha do MCMV que se volta a prover unidades habitacionais em áreas urbanas.

A execução vai ficar a cargo da Caixa Econômica Federal, que é a representante legal do FAR, ou seja, garantindo com que os terrenos seja,utilizados somente para construção de moradias.