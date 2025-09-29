SALVADOR
Minha casa, Minha Vida: governo toma decisão que beneficia soteropolitanos
Ações fazem parte do Programa Imóvel da Gente beneficiando várias famílias
Por Redação
O governo brasileiro efetivou a doação de um imóvel da União para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) localizado em Salvador. A iniciativa, que acontece em parceria com o Governo da Bahia, vai beneficiar aproximadamente 50 famílias de baixa renda a conseguirem ter acesso a uma moradia digna.
A medida correu no âmbito da Linha de Ação 1 do Programa Imóvel da Gente, que visa destinar imóveis da União para habitação de interesse social.
Onde o imóvel está localizado?
O imóvel está localizado na Rua Capistrano de Abreu, nº 107, no bairro Água de Meninos, em Salvador (BA) e vai servir para implantação do Empreendimento Residencial Vila Capistrano, vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida FAR (MCMV-FAR)
O imóvel abrange uma área urbana que é classificada como terreno de marinha e acrescido de marinha, situado em uma região com estrutura adequada para a moradia.
Leia Também:
Minha Casa, Minha Vida FAR
O Empreendimento Residencial Vila Capistrano vai ser implementado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), linha do MCMV que se volta a prover unidades habitacionais em áreas urbanas.
A execução vai ficar a cargo da Caixa Econômica Federal, que é a representante legal do FAR, ou seja, garantindo com que os terrenos seja,utilizados somente para construção de moradias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes