Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Minha casa, Minha Vida: governo toma decisão que beneficia soteropolitanos

Ações fazem parte do Programa Imóvel da Gente beneficiando várias famílias

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 15:59 h | Atualizada em 29/09/2025 - 16:10
Governo do Brasil disponibiliza lote para construção de moradias para o Minha Casa Minha Vida
Governo do Brasil disponibiliza lote para construção de moradias para o Minha Casa Minha Vida -

O governo brasileiro efetivou a doação de um imóvel da União para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) localizado em Salvador. A iniciativa, que acontece em parceria com o Governo da Bahia, vai beneficiar aproximadamente 50 famílias de baixa renda a conseguirem ter acesso a uma moradia digna.

A medida correu no âmbito da Linha de Ação 1 do Programa Imóvel da Gente, que visa destinar imóveis da União para habitação de interesse social.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Onde o imóvel está localizado?

O imóvel está localizado na Rua Capistrano de Abreu, nº 107, no bairro Água de Meninos, em Salvador (BA) e vai servir para implantação do Empreendimento Residencial Vila Capistrano, vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida FAR (MCMV-FAR)

O imóvel abrange uma área urbana que é classificada como terreno de marinha e acrescido de marinha, situado em uma região com estrutura adequada para a moradia.

Leia Também:

Trabalhador despenca de prédio de luxo no Horto Florestal
Pontos de ônibus em Salvador serão monitorados de madrugada
Novidade promete 'acabar' com multas de zona azul em Salvador

Minha Casa, Minha Vida FAR

O Empreendimento Residencial Vila Capistrano vai ser implementado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), linha do MCMV que se volta a prover unidades habitacionais em áreas urbanas.

A execução vai ficar a cargo da Caixa Econômica Federal, que é a representante legal do FAR, ou seja, garantindo com que os terrenos seja,utilizados somente para construção de moradias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fundo de Arrendamento Residencial MCMV Minha Casa Minha Vida moradia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo do Brasil disponibiliza lote para construção de moradias para o Minha Casa Minha Vida
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Governo do Brasil disponibiliza lote para construção de moradias para o Minha Casa Minha Vida
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Governo do Brasil disponibiliza lote para construção de moradias para o Minha Casa Minha Vida
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Governo do Brasil disponibiliza lote para construção de moradias para o Minha Casa Minha Vida
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x