SALVADOR
Novidade promete 'acabar' com multas de zona azul em Salvador
Por Bernardo Rego
Foi aprovado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) um projeto de lei, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), que propõe o pagamento em até 72 horas da tarifa de estacionamento rotativo (Zona Azul), evitando a aplicação imediata de multas.
A medida tem por objetivo resguardar aqueles que, por esquecimento ou dificuldades no uso do aplicativo, deixam de efetuar o pagamento no momento da utilização da vaga.
“Nosso objetivo é oferecer bom senso e equilíbrio. Muitas vezes, o motorista não paga a tarifa não por má-fé, mas por esquecimento ou falta de acesso imediato ao aplicativo. Com essa medida, damos oportunidade de regularização e evitamos penalizar injustamente o cidadão”, destacou Bacelar.
A lei ainda precisa da sanção do prefeito Bruno Reis para entrar em vigor.
Saiba o que é a Zona Azul
A Zona Azul é um modelo de estacionamento rotativo adotado pela prefeitura da capital baiana. O sistema promove que diferentes veículos tenham a oportunidade de ocupar uma mesma vaga.
Na capital baiana funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h. Ou de de segunda a Domingo, das 7h às 00h, dependendo de qual setor/ local onde irá estacionar. Assim, sempre considere o horário, dia da semana e as informações que constam nas placas de sinalização do local. Nos feriados, é preciso sempre consultar as informações oficiais da Prefeitura.
Os valores pagos pelos motoristas que desejam estacionar na Zona Azul de Salvador são de R$ 3 (2 horas), R$ 6 (6 horas) e R$ 9 (até 12 horas). Eventos de pequeno porte tem tarifa de R$ 10 e os de grande porte R$ 20. Os valores são definidos pela Transalvador.
