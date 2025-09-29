Novidade promete 'acabar' com multas de zona azul em Salvador

Rua da capital baiana com Zona Azul (ilustração) - Foto: Divulgação

Foi aprovado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) um projeto de lei, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), que propõe o pagamento em até 72 horas da tarifa de estacionamento rotativo (Zona Azul), evitando a aplicação imediata de multas.

A medida tem por objetivo resguardar aqueles que, por esquecimento ou dificuldades no uso do aplicativo, deixam de efetuar o pagamento no momento da utilização da vaga.

“Nosso objetivo é oferecer bom senso e equilíbrio. Muitas vezes, o motorista não paga a tarifa não por má-fé, mas por esquecimento ou falta de acesso imediato ao aplicativo. Com essa medida, damos oportunidade de regularização e evitamos penalizar injustamente o cidadão”, destacou Bacelar.

A lei ainda precisa da sanção do prefeito Bruno Reis para entrar em vigor.

Saiba o que é a Zona Azul

A Zona Azul é um modelo de estacionamento rotativo adotado pela prefeitura da capital baiana. O sistema promove que diferentes veículos tenham a oportunidade de ocupar uma mesma vaga.

Na capital baiana funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h. Ou de de segunda a Domingo, das 7h às 00h, dependendo de qual setor/ local onde irá estacionar. Assim, sempre considere o horário, dia da semana e as informações que constam nas placas de sinalização do local. Nos feriados, é preciso sempre consultar as informações oficiais da Prefeitura.

Os valores pagos pelos motoristas que desejam estacionar na Zona Azul de Salvador são de R$ 3 (2 horas), R$ 6 (6 horas) e R$ 9 (até 12 horas). Eventos de pequeno porte tem tarifa de R$ 10 e os de grande porte R$ 20. Os valores são definidos pela Transalvador.