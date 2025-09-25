Salvador pode ganhar sambódromo na região do Comércio

Região do Comércio, em Salvador - Foto: Reprodução/Google Street View

Salvador pode ganhar um sambódromo na região do Comércio. A Câmara de Vereadores da capital baiana aprovou, na quarta-feira, 24, um projeto de indicação apresentado por Téo Senna (PSDB) para a criação de um espaço dedicado à apresentação de grupo e escolas de samba na cidade.

A proposição vem meses antes da realização do Carnaval de 2026 que fará uma homenagem aos 100 anos do ritmo. Com a aprovação, a proposta segue para o prefeito Bruno Reis (União), a quem caberá avaliar a viabilidade da implantação.

“Salvador é uma referência nacional quando se fala em samba, mas ainda não dispõe de um espaço apropriado para que escolas e grupos mantenham viva essa tradição. A criação de um sambódromo no Comércio vai valorizar nossa cultura, fortalecer o turismo e garantir a preservação de uma das expressões mais ricas da nossa identidade”, afirmou Senna.

Ainda de acordo com o tucano, o espaço, além oferecer estrutura às escola de samba, servirá como palco de inclusão. "A comunidade poderá se encontrar, se expressar e fortalecer vínculos através da música e da dança", acrescentou.

Samba será tema do Carnaval de Salvador 2026

Os preparativos para o Carnaval de Salvador 2026 já estão a todo o vapor. A Prefeitura da capital baiana definiu, em julho, o tema que será homenageado pela festa de rua mais famosa do mundo no próximo ano.

Segundo informações divulgadas pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), a homenagem será para o gênero musical Samba, celebrando seu aniversário de 110 anos, que foi marcado pela primeira gravação comercial de samba no Brasil, a canção “Pelo Telefone”, em 1916.

A homenagem foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos e o presidente da Saltur, Isaac Edington, que a nomearam como “110 Anos de Samba”.

“Salvador sempre foi um ponto de partida para a cultura brasileira. Em 2026, vamos celebrar o samba como ele merece — com a grandeza de quem sabe o valor das suas raízes. A proposta vai inspirar a folia, teremos ações colaborativas com artistas, a presença de escolas de samba, blocos afros e toda a comunidade do samba está convidada para abrilhantar esse momento”, afirmou Bruno Reis.