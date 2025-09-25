Jesus e freiras estão proibidos no Carnaval de Salvador; entenda

Projeto de lei aprovado na Câmara proíbe fantasias de Jesus e freiras no Carnaval - Foto: Olga Leiria

O Carnaval de Salvador não poderá contar mais com Jesus e as freiras entre as milhares de pessoas que curtem a festa. Do contrário, pode pesar no bolso. Isso porque a Câmara de Vereadores aprovou, na quarta-feira, 24, um projeto de lei que multa os foliões que estiverem fantasiados das duas formas, durante a folia momesca na cidade.

O texto (PL n° 28/2025), de autoria do vereador Cézar Leite (PL), prevê punição para os que utilizarem imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma sensual, pejorativa ou desrespeitosa. Além do Carnaval, a medida abrange as demais festas populares, a exemplo da Lavagem do Bonfim, 2 de fevereiro, entre outras.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Cézar Leite, o objetivo da lei é combater a chamada "cristofobia" em Salvador. De acordo com o edil, os artistas que adotarem postura semelhante aos foliões não poderão ser contratados em eventos promovidos pela Prefeitura da capital baiana.

Agora, vai se pagar multa, se botar roupa de Cristo, se colocar roupa de freira para ficar sambando no Carnaval, vai ter multa Cézar Leite - Vereador de Salvador (PL)

O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União).

