Atração internacional fará show no Carnaval de Salvador em 2026

Salvador contará com uma atração internacional em 2026. O cantor Ne-Yo se apresentará no Camarote Salvador no dia 16 de fevereiro, na segunda-feira de Carnaval, trazendo seus grandes sucessos, como “Because Of You”, “Addicted”, “Miss Independent”, e “Let Me Love You”, para o evento.

“Todos os anos, o Camarote Salvador investe em nomes de peso, tanto nacionais quanto internacionais, para o seu line up. E Ne-Yo é um artista completo, com uma voz incrível e músicas que marcaram gerações. Com certeza seu show será um dos pontos altos da próxima edição”, afirmou Luciana Villas Boas, diretora executiva da Premium Entretenimento, que produz o evento.

Esta será a segunda vez que o artista se apresenta na capital baiana. Ele esteve na cidade em 2013, também no Camarote Salvador. Na época, o cantor cantou os hits do álbum “R.E.D”, recém lançado e outros clássicos do gênero R&B.

Outros artistas confirmados

Além de Ne-Yo, dois artistas baianos também estão confirmados na grade de atrações do Camarote Salvador, são eles Bell Marques e Léo Santana. Os famosos foram anunciados no mês de agosto e agitaram os fãs.

Bell Marques se apresentará na noite do domingo, dia 15 de fevereiro. Já o marido de Lore Improta colocará os foliões para sair do chão na sexta-feira, dia 13, dividindo o line-up com outro artista de peso, que ainda não teve o nome revelado.