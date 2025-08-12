Vai descansar? Bell Marques volta a falar sobre aposentadoria

Bell Marques se apresentará no Camarote Salvador - Foto: Victor Carvalho | Camarote Salvador

Faltando cerca de seis meses para o Carnaval 2026, Bell Marques já está realizando os preparativos para encarar a maratona intensa de shows. Aos 72 anos, o cantor revelou que mantém uma rotina intensa para aguentar a quantidade de shows ao longo da maior festa de rua do mundo.

“Por sorte, tenho uma equipe quase que igual desde o começo da carreira solo, então, a gente está muito entrosado já, temos poucas surpresas e costumamos fazer o Carnaval bem tranquilo, apesar de toda a tensão natural daqueles seis, sete dias”, disse ele, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

“A gente já tem a fórmula que funciona pra mim, então, confesso que hoje em dia é relativamente tranquilo, então, consigo focar bastante em me cuidar pra passar bem pela maratona”, afirmou.

O artista ainda confessou que, apesar dos mais de 40 anos de carreira, ainda sente um frio na barriga ao subir no trio e se apresentar para o público. “Caramba, acredite que ainda sinto, sim. Sei muito bem da responsabilidade que é fazer aqueles dias dos foliões algo inesquecível”, disparou.

“Sei que depositam muita expectativa em mim, muitos investem bastante, vêm de outras cidades e até de outros países, então, levo muito a sério o que faço ali em cima do trio, mas claro que me divirto também, sem perder essa consciência”, completou.

Bell no Camarote Salvador

Em 2026, além de percorrer os tradicionais circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), Bell será uma das atrações principais do Camarote Salvador. Durante a entrevista, o artista listou a diferença entre cantar no trio e no palco.

“A energia que levo pro Camarote Salvador é a mesma que levo pra rua. E fico feliz de sentir tanto carinho sempre do folião do camarote, que quer se divertir tanto quanto o folião da pipoca. Ele quer ouvir os sucessos de anos, lembrar de histórias através do meu repertório, de antigos carnavais. Pra mim, como artista, a entrega é igual”, explicou.

O famoso também alegou que prefere manter seu repertório tradicional durante as apresentações e não tem mais fôlego para disputar o título de “Música do Carnaval”.

“De maneira geral, meu fã quer ver o que ele gosta em mim, então, não procuro inventar mais a roda, lançar músicas para disputar como a do Carnaval, figurinos especiais e coisas do tipo”, revelou.

“Tenho um repertório gigante, que é o que o fã quer ouvir. Ele quer me ver e me ouvir. Adiciono músicas de outros artistas, claro, e lanço algumas canções que são bem o que meu fã quer ouvir, sem pretensão ser a melhor”, reforçou.

Aposentadoria

Por fim, Bell respondeu ao questionamento que tem sido feito de forma frequente a ele nos últimos anos: sua possível aposentadoria. Em um desabafo sincero à reportagem, o cantor garantiu que não pensa em parar de cantar no momento, pois a música e o trabalho são o que o movem.

“Não é algo que passa pela minha cabeça ainda. Me sinto bem, 100%, na melhor fase da minha carreira e num momento muito especial com a família e com os negócios, então, estou curtindo o presente, sem pensar nesse futuro específico. Enquanto eu estiver bem, vou fazer o que amo”, concluiu.