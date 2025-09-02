Menu
MÚSICA
VEM AÍ!

Léo Santana é confirmado em camarote no Carnaval 2026

O artista se junta a Bell Marques na grade de atrações

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/09/2025 - 15:58 h
O cantor completa 20 anos de carreira em 2025
O cantor completa 20 anos de carreira em 2025

A agenda de Carnaval de Léo Santana já está ganhando forma. O cantor foi confirmado como uma das atrações do Camarote Salvador em 2026 e se apresentará na sexta-feira de , dia 13 de fevereiro.

“Leo simboliza a alegria, a ousadia e a intensidade do Carnaval. Contar com a presença dele novamente fortalece o line-up e valoriza Axé Music, gênero musical que melhor traduz a essência da cultura baiana. Queremos pulsar no mesmo ritmo com os foliões”, comenta Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo Camarote Salvador.

O Camarote conta com um line up diversificado
Foto: Camarote Salvador | Victor Carvalho

O pagodeiro, que completa 20 anos de carreira neste ano, se junta ao cantor Bell Marques, que também foi confirmado no line up e se apresenta no domingo, dia 15 de fevereiro.

Sincero, Léo confessou que ficou muito feliz com o convite para integrar a grade de atrações do camarote. “Costumo dizer que ensaiamos o ano todo para esse período. E Carnaval sem Camarote Salvador não é Carnaval”, disse ele.

“O espaço já se consagrou como um dos mais especiais e eu fico muito feliz em poder, mais um ano, colocar todo mundo para meter muita dança. Tenho certeza que teremos mais um encontro especial em 2026”, completou.

x