Léo Santana é confirmado em camarote no Carnaval 2026
O artista se junta a Bell Marques na grade de atrações
Por Franciely Gomes
A agenda de Carnaval de Léo Santana já está ganhando forma. O cantor foi confirmado como uma das atrações do Camarote Salvador em 2026 e se apresentará na sexta-feira de , dia 13 de fevereiro.
“Leo simboliza a alegria, a ousadia e a intensidade do Carnaval. Contar com a presença dele novamente fortalece o line-up e valoriza Axé Music, gênero musical que melhor traduz a essência da cultura baiana. Queremos pulsar no mesmo ritmo com os foliões”, comenta Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo Camarote Salvador.
O pagodeiro, que completa 20 anos de carreira neste ano, se junta ao cantor Bell Marques, que também foi confirmado no line up e se apresenta no domingo, dia 15 de fevereiro.
Sincero, Léo confessou que ficou muito feliz com o convite para integrar a grade de atrações do camarote. “Costumo dizer que ensaiamos o ano todo para esse período. E Carnaval sem Camarote Salvador não é Carnaval”, disse ele.
“O espaço já se consagrou como um dos mais especiais e eu fico muito feliz em poder, mais um ano, colocar todo mundo para meter muita dança. Tenho certeza que teremos mais um encontro especial em 2026”, completou.
