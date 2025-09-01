TIM celebra parceria com Festival A TARDE FM e números impressionam

TIM e Arena A TARDE - Foto: Olga Leria | Ag. A TARDE

O Festival A TARDE FM, que marcou a inauguração daArena A TARDE, novo espaço multiuso de Salvador, não foi um sucesso apenas de público, mas também de conectividade de usuários da TIM, uma das principais marcas patrocinadoras do evento. A empresa obteve resultados positivos e picos de conectividade durante os dois dias de evento.

Segundo dados apresentados pela própria empresa, o tráfego total na rede móvel da TIM chegou a 946 GB durante os dois dias de evento, volume equivalente a cerca de 1.350 horas de vídeos no YouTube, ou quase dois meses de transmissão ininterrupta.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Destas conexões, 47% destas foram feitas através do sistema 5G, evidenciando a adesão crescente do público. As velocidades médias foram entre 200 Mbps e 500 Mbps, garantindo a possibilidade de compartilhar momentos em tempo real.

Além disso, a TIM também fez uma ativação durante os dois dias de festa, localizada logo na entrada da Arena A TARDE, com um lounge exclusivo para o público, disponibilizando cadeiras, e tomadas para carregar os celulares.

Parceria de sucesso

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Camila Ribeiro, diretora de Comunicação e Marca da TIM, contou detalhes sobre a ligação entre o novo espaço cultural de Salvador e a empresa de telefonia.

“A Bahia é uma região super estratégica para a gente, já é uma região que a gente vem tendo uma presença super ampla como marca, gerando experiências ao longo dos últimos anos e foi incrível poder estar junto com o A TARDE, fazendo o kickoff deste novo festival”, disse ela.

Segundo ela, “foi uma partilha de super importância”. “A gente aposta muito no DNA da nossa marca, em se conectar com os consumidores através da música. Sabendo que a música consegue agregar, ser diversa, juntar todas as pessoas, e ao mesmo tempo levar isso sempre com aquele olhar de uma experiência diferenciada, com o poder do 5G, com todo o poder que a tecnologia tem”, afirmou.

Participar desses eventos em lugares tão estratégicos quanto a Bahia, para a gente, é muito importante e tivemos um resultado muito bacana também. Camila Ribeiro - diretora de Comunicação e Marca da TIM

“Foi um saldo super positivo. É um evento que começa a entrar para o calendário de festas baianas e vem para enriquecer ainda mais a cultura”, complementou.

Camila Ribeiro também falou sobre a importância da Arena A TARDE para a cena cultural de Salvador, que abrange todos os tipos de evento, de diversos tamanhos, ao longo do ano.

“A Bahia é uma potência. Salvador vibra cultura, música, tendências e se agrega muito ao que a gente acredita como marca. Acho que contar com mais um espaço que celebra a cultura é mais um lugar para que esses eventos possam acontecer. Que a cultura seja celebrada e a gente consiga levar cultura de alto nível para o consumidor”, afirmou.

A profissional destacou que ter a Arena TARDE é uma maneira de valorizar a cultura. “Une as diversas gerações, entrega esse entretenimento de qualidade e eventos de grande porte. Isso acaba sendo um legado para a própria cidade, que pode receber outras ativações e atividades. [...] Acho que é uma parceria muito estratégica e, obviamente, foi um prazer para a gente poder estar junto nesse pontapé inicial”, concluiu.