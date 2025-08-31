Casa cheia e espaço moderno: Arena A TARDE agrada o público

Marcelo Reis e André Correia - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

A Arena A TARDE caiu nas graças do público e já se tornou um dos locais favoritos dos soteropolitanos. Com uma estreia memorável no fim de semana, o espaço multiuso recebeu grandes nomes da música brasileira no Festival A TARDE FM e conquistou os soteropolitanos.

Para o baiano André Correia, a Arena A TARDE foi uma surpresa positiva para a capital do estado e tem uma estrutura de padrão nacional, com conforto e modernidade. Ele participou apenas de um dos dias da programação e ficou com o sentimento de que deveria ter aproveitado ainda mais. Acompanhado por Marcelo Reis, ele garantiu que pretende voltar.

“Eu achei muito bacana o espaço, a estrutura muito boa, muito organizado. Então, assim, eu tô vindo no primeiro dia hoje, mas já tô gostando, né? Até me arrependi de não ter vindo ontem, mas tô amando, tô adorando, muito bacana aqui, muito organizado. Inclusive, a gente tava até comentando que a gente achou muito parecido com a estrutura do Jockey Club no Rio de Janeiro, que a gente foi por um evento lá, e tá no mesmo patamar de organização, área coberta bacana, sanitário legal, área gourmet também, muito massa. Eu precisava disso", opinou André.



Ele pontuou que a cidade estava carente de espaços com essa estrutura: “Precisava, com certeza. A gente tinha alguns espaços, mas Salvador tem poucos espaços presentes, a gente tem muita limitação nisso. Acho que esse espaço agrega isso a Salvador, mais um espaço para a gente curtir, para a gente se divertir. Só estou muito feliz de estar aqui, com a cerveja geladíssima, só presta assim”.

Natural de Porto Seguro, Eduarda Viana foi ao evento com o marido, Sebastian Pereira, e elogiou o evento. Essa foi a primeira vez que ela conheceu a cidade de Salvador e adorou ter incluído a arena no seu roteiro de viagem.

Eduarda Viana e Sebastian | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

“Gente, eu tô amando, achei um clima favorável, achei um ambiente totalmente aceitável, sabe? Bem fresco, o pessoal com atendimento maravilhoso, uma estrutura muito boa, adequada. Eu amei, tá gente? Eu tô amando e quero voltar com certeza, sem sombra de dúvidas”, declarou Eduarda.



Quem também compareceu de casal ao Festival A TARDE FM foi o jovem Everton Santos de Jesus, com a namorada Caroline Souza da Conceição. Ele se interessou em participar do evento ao ver postagens de amigos nas redes sociais. Ao conferir a estrutura ao vivo, ele gostou ainda mais.

Caroline Souza e Everton Santos de Jesus | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

“Muito bonito o espaço, muito bem organizado, amei. Ontem vi umas fotos também, os amigos postaram, e estava muito bom, aí vim para conferir. Está muito bom, estou adorando”, disse Everton.



Everton e Caroline aprovaram o local e pretendem voltar mais vezes em próximos eventos. “Com certeza, espero só ter o próximo”, falaram.

