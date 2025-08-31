Mani Reggo celebra segundo dia do Festival A TARDE FM: "Importante"

Mani Reggo não escondeu a empolgação ao participar do segundo dia do Festival A TARDE FM - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A influenciadora baiana Mani Reggo, ex-companheira de Davi Brito, vencedor do BBB 24, não escondeu a empolgação ao participar do segundo dia do Festival A TARDE FM.

“Eu estou adorando o Festival. Salvador precisava de um espaço como esse, de eventos, porque Salvador é uma cidade muito cultural e estou adorando estar aqui. Não deu para vir ontem, mas hoje eu disse ‘não, não posso faltar’", afirmou.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sobre as atrações que mais quer assistir, Mani comentou: “Edson Gomes, que daqui a pouquinho vai começar, e a Maria Gadu.” Além disso, a influenciadora revelou sua relação com a música dos artistas: “Gosto bastante. Eu brinco que quando trabalhava lá no metrô, quando trabalhava na rua, cantávamos muito aquela música dele, né? ‘Sou camelô, sou de mercado informal’."



A influenciadora também elogiou a infraestrutura do espaço: “Um espaço coberto, o que é muito importante; uma ótima localização — está praticamente no centro dos bairros de Salvador.”

Mani destacou e valorizou a presença de empreendedores no evento: “Eu vi os empreendedores, tanto aqui dentro quanto ao redor do evento, o que também é bastante importante."

"Esse evento traz empreendedores de uma forma muito forte; eu acho isso muito bacana, porque dá oportunidade para todo mundo, não só para as pessoas que estão se apresentando, os músicos, mas também para as pessoas que estão vendendo os produtos. Então, isso é muito interessante", completou.

Sobre o futuro da Arena A TARDE e do Festival A TARDE FM na cidade, Mani não deixou dúvidas: “Não tenha dúvidas, adorei o espaço e a iniciativa. Salvador necessita de mais espaços como esse aqui.”

O Festival A TARDE FM acontece na Arena A TARDE, localizada no Caminho das Árvores, com capacidade para até cinco mil pessoas em formato de show. No sábado, a programação contou com BaianaSystem, Sandra Sá, Margareth Menezes e Thathi; no domingo, além de Rael, sobem ao palco Edson Gomes, Maria Gadú e Marcos Clement.

Além da música, o festival oferece uma estrutura completa de serviços, com praça de alimentação variada — incluindo Casa do Pastel, Pizza di Mari, Cia do Churrasco e Açaí — e serviço de bebidas com TopBar, que disponibiliza cervejas, drinks e refrigerantes.

Festival A TARDE FM

Produção: Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia