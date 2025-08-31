Neoenergia Coelba faz ativação com brindes no Festival A TARDE FM

O público ganha brindes so chegar no evento - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Uma das patrocinadoras do Festival A TARDE FM, a Neoenergia Coelba está fazendo uma ativação durante os dois dias do evento. Com um estande localizado próximo a entrada da nova Arena A TARDE, a empresa está presenteando o público com brindes.

A ativação funciona da seguinte maneira: a pessoa escaneia o qr code disponível no totem da marca e responde um quiz; após finalizar o questionário, a pessoa ganha um copo, que contém mensagens de incentivo à sustentabilidade e economia.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, Ana Christina Mascarenhas, contou detalhes sobre a ação. “Estar presente no Festival A TARDE FM é uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais da sociedade baiana, mostrando que a Neoenergia Coelba vai além da distribuição de energia”, disse ela.

“Nossa ativação no evento reforça nosso compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o relacionamento próximo com a comunidade, unindo cultura, música e responsabilidade socioambiental”, completou.

Festival A TARDE FM