Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATIVAÇÃO E BRINDES

Neoenergia Coelba faz ativação com brindes no Festival A TARDE FM

A empresa reforça a importância da sustentabilidade e da economia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/08/2025 - 20:11 h
O público ganha brindes so chegar no evento
O público ganha brindes so chegar no evento -

Uma das patrocinadoras do Festival A TARDE FM, a Neoenergia Coelba está fazendo uma ativação durante os dois dias do evento. Com um estande localizado próximo a entrada da nova Arena A TARDE, a empresa está presenteando o público com brindes.

A ativação funciona da seguinte maneira: a pessoa escaneia o qr code disponível no totem da marca e responde um quiz; após finalizar o questionário, a pessoa ganha um copo, que contém mensagens de incentivo à sustentabilidade e economia.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Encantado com Arena A TARDE, Rael garante: "Volto com certeza"
Ao som de Raul Seixas, Marcos Clement agita público na Arena A TARDE
Referências do reggae exaltam Edson Gomes e pedem valorização para o artista

Em entrevista ao Portal A TARDE, a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, Ana Christina Mascarenhas, contou detalhes sobre a ação. “Estar presente no Festival A TARDE FM é uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais da sociedade baiana, mostrando que a Neoenergia Coelba vai além da distribuição de energia”, disse ela.

“Nossa ativação no evento reforça nosso compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o relacionamento próximo com a comunidade, unindo cultura, música e responsabilidade socioambiental”, completou.

Festival A TARDE FM

  • Produção: Viramundo
  • Apoio: VITALMED
  • Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
  • Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena a tarde coelba festival a tarde fm Neoenergia Coelba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O público ganha brindes so chegar no evento
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

O público ganha brindes so chegar no evento
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

O público ganha brindes so chegar no evento
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

O público ganha brindes so chegar no evento
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x