ATIVAÇÃO E BRINDES
Neoenergia Coelba faz ativação com brindes no Festival A TARDE FM
A empresa reforça a importância da sustentabilidade e da economia
Por Franciely Gomes
Uma das patrocinadoras do Festival A TARDE FM, a Neoenergia Coelba está fazendo uma ativação durante os dois dias do evento. Com um estande localizado próximo a entrada da nova Arena A TARDE, a empresa está presenteando o público com brindes.
A ativação funciona da seguinte maneira: a pessoa escaneia o qr code disponível no totem da marca e responde um quiz; após finalizar o questionário, a pessoa ganha um copo, que contém mensagens de incentivo à sustentabilidade e economia.
Leia Também:
Em entrevista ao Portal A TARDE, a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, Ana Christina Mascarenhas, contou detalhes sobre a ação. “Estar presente no Festival A TARDE FM é uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais da sociedade baiana, mostrando que a Neoenergia Coelba vai além da distribuição de energia”, disse ela.
“Nossa ativação no evento reforça nosso compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o relacionamento próximo com a comunidade, unindo cultura, música e responsabilidade socioambiental”, completou.
Festival A TARDE FM
- Produção: Viramundo
- Apoio: VITALMED
- Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador
- Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes